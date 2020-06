Ricky Martin en polémica, compara a la Virgen con un vientre alquilado

El cantante Ricky Martin está en el ojo del huracán luego de que comparará el nacimiento de sus cuatro hijos a través de la gestación en vientre de alquiler con la concepción de Jesús en el vientre de la Virgen María.

Recordemos que Ricky Martin ha hablado en diversas ocasiones de cómo sus hijos llegaron a este mundo con a mayor claridad, pero al parecer esta nueva declaración generó un sinfín de comentarios, e incluso un sacerdote de la iglesia le mando fuerte mensaje.

De acuerdo a Publimetro, Ricky Martín realizó la polémica declaración durante una entrevista para el diario español El País.

"Yo no alquilé un vientre, a mí me prestaron el vientre y varias veces, y tengo en un pedestal a estas grandes mujeres que me ayudaron a criar a mi familia. Como tengo en su pedestal a María, la virgen, que prestó su vientre para que Jesús viniera al mundo", dijo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AISLINN DERBEZ CONFIESA QUE FUE CONTROLADORA CON MAURICIO OCHMANN

A estas palabras el esposo de Jwan Yosef aclaró que "está abierto a diferentes filosofías de vida y las acoplo a la realidad que me ha traído mi propia vida".

Recordemos que Ricky Martin es padre de cuatro hijos: Valentino de 11 años, Mateo de 11 años, Lucia y Renn de un año, producto de madres que "prestaron" su vientre.

En dicha entrevista para El País, el periodista le preguntó a Ricky Martin si le ofendía oír "vientres de alquiler", y la respuesta del cantante desató la molestia y ofensa de Monseñor Leonardo J. Rodríguez, párroco de la parroquia María Madre de Misericordia en la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico.

El sacerdote escribió un largo artículo titulado "Un pedestal para la virgen María", que publicó en Facebook, en el que dio una larga y vasta explicación del por qué no es una comparación acertada y cristiana la que expusiera el cantante.

SACERDOTE ALEGA QUE RICKY MARTIN "APOYA LA AGENDA GAY Y ABORTISTA"

El sacerdote hizo hincapié en que no suele inmiscuirse en temas de farándulas, no obstante señaló: "Los latinos tenemos un problema y es que aguantamos hasta que nos tocan la madre", dijo en el escrito en que plasmó su real molestia, tal como lo publicara Aciprensa.

Cabe señalar que Monseñor se mostró en desacuerdo a los métodos no naturales para traer al mundo a niños, llámese vientres en alquiler o fecundación in vitro, y además agregó que un cuerpo no se ´presta", tal como señalara Ricky Martin.

"María no le prestó su vientre a Dios, porque los préstamos son por tiempo limitado, sino que le entregó toda su vida para siempre. María no le prestó el vientre a Dios para luego darle su Hijo a otra persona para que lo criara, como si hubiera sido una cosa de la que podía desprenderse", dijo en referencia al ejemplo del artista.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HATERS ATACAN A EIZA GONZÁLEZ POR HACER "BLACKFACE" Y ASÍ SE DEFENDIÓ

Negado a la concepción de lo que manifestara Ricky Martin, el presbítero fue mas lejos y lo acusó: "Ricky Martin hace muchas obras benéficas – Dios se lo tenga en cuenta- pero por desgracia lleva tiempo usando su gran influencia mediática apoyando la agenda gay, abortista, etcétera y para colmo se mete con la virgen en una expresión que deja ver su ignorancia que se difunde grandemente como si fuera verdad. Da pena".

(Azucena Uribe)