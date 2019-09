Ricky Martín revela que él y su esposo Jwan Yosef esperan a su cuarto hijo

El cantante Ricky Martin sorprendió al revelar que será padre nuevamente junto a su pareja Jwan Yosef.

De acuerdo a Infobae, Ricky Martín no dio más detalles de la llegada del próximo integrante de su familia, como el sexo del bebé o la fecha en que nacerá. Tal como ocurrió en anteriores ocasiones, Ricky volverá a ser padre gracias a un vientre de alquiler.

JULIÓN ÁLVAREZ ES PADRINO DE 118 QUINCEAÑERAS Y LAS SORPRENDE EN SU FIESTA

"Mi familia está aquí. Jwan, no te veo pero te amo. Mis hermosos mellizos, Valentino y Matteo, también están aquí. Los amo con todo mi corazón, son mi fuerza, me inspiran todos los días, me motivan a seguir haciendo lo que hago y con unos chicos increíbles. Ustedes chicos son asombrosos. Los amo. Lucía, mi bebita que no está aquí con nosotros, se quedó en casa con la abuela, pero también es la luz de mi vida", expresó al inicio de su discurso.

Y por cierto, tengo que anunciar que estamos embarazados. Estamos esperando. ¡De acuerdo! Me gustan las familias grandes, dijo entre las celebraciones del público.

La familia de Ricky Martin

Aunque Ricky Martin y Jwan Yosef revelaron la llegada de su hija Lucía a finales de 2018, fue apenas hasta principios de agosto cuando el cantante boricua mostró por primera vez el rostro de su hija.

"La luz de mis ojos", escribió el intérprete para acompañar su publicación, aunque ya en anteriores ocasiones había compartido imágenes que daban cuenta de algún detalle de la niña, como su ropa.

Recordemos que Ricky Martin anunció el nacimiento de su hija en 2018 en una publicación en Instagram.

"Nos emociona anunciar que nos hemos convertido en padres de una hermosa y saludable niña a la que hemos llamado Lucía Martin-Yosef. Esto ha sido sin duda un cumpleaños y celebración de la Navidad única en nuestras vidas. Tanto sus hermanos como Jwan y yo estamos completamente enamorados de nuestra beba y agradecidos de poder comenzar este 2019 con el mejor regalo que podíamos recibir, el regalo de la vida".

LIZBETH RODRÍGUEZ CAUSA REVUELO CON TREMENDA FALDA TRANSPARENTE EN ALFOMBRA ROJA DE YOUTUBE

Desde el nacimiento de sus mellizos, Martin nunca ocultó su deseo de volver a convertirse en padre, aunque pasó casi una década entre la llegada de sus primeros hijos y la de Lucía.

Además de su trabajo y sus actividades filantrópicas, en Instagram Ricky ha hablado en varias ocasiones de su familia y también ha compartido algunas imágenes junto a Jwan Yosef, aunque es el artista quien ha mostrado más imágenes de su intimidad junto al cantante.

auc