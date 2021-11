Ridiculizan a mujer trans en concurso de televisión; inspeccionan sus genitales

Uno de los realitys más vistos en Colombia es "Yo Me Llamo", mismo que ha generado gran indignación luego de que sus jueces agredieron verbalmente a una mujer trans que acudió a participar y hasta le inspeccionaron los genitales.

La participante acudió para interpretar "One More time" de la cantante Britney Spears, sin embargo, lejos de recibir una crítica por su participación musical, ésta terminó humillada por parte de los jueces.

Cabe señalar que los hechos causaron indignación entre los televidentes quienes acudieron a redes sociales para quejarse de la actitud de los jueces del reality.

Algunos usuarios acusaron a "Yo Me Llamo" de transfobia, como se le conocer al rechazo y prejuicio contra las personas transgénero, mismo que se da en medio de que una mujer trans fue asesinada por el Ejército en Colombia.

Los hechos se registraron durante el programa de imitación "Yo Me Llamo", en donde los jueces Amparo Grisales y Yeison Jiménez fueron acusados de transfobia, tras arremeter contra una de las concursantes.

El acto se realizó al término de la presentación de la participante, cuando la juez Amparo Grisales expresó: "¿Se dieron cuenta de que es hombre?", para momentos después acudir hasta al escenario para realizar unas "inspección", pese a que la concursante fue eliminada.

Lo anterior se registró durante el análisis con lupa, dinámica que forma parte del reality Show "Yo Me Llamo", en el cual los jueces califican el parecido del concursantes con el artista que imita, sin embargo, fue criticado por los televidentes, quienes rechazaron los comentarios transfobicos de los famosos.

¿QUÉ ES LA DISCRIMINACIÓN TRANSGÉNERO?

Transfobia es como se le conoce al miedo, odio, incomodidad o no aceptación de las personas transgénero, consideradas transgénero o cuya expresión de género no se ajusta a los roles de género tradicionales. Esta puede expresarse también en formas de discriminación como la rechazo al mundo laboral, vivienda o servicios de salud, solo por el hecho de ser transgénero.

¿Consideras que el acto de los jueces de Colombia contra la participante fue discriminante? La Verdad Noticias quiere conocer tu opinión, pero antes echa un vistazo a la historia de la mujer trans que fue coronada como "Miss Nevada".

AMPARO GRISALES PIDE DISCULPAS

La actriz y juez del reality "Yo Me Llamo", Amparo Griseles ocupó sus redes sociales para disculparse y en su tuit destacó que en varias ocasiones los tres jueces han destacado la belleza de la mayoría de personas trans y drag queen que se han parado en el escenario a representar a sus artistas favoritos; incluso, rememoraron varios apartes donde la víctima de los señalamientos, había recibido comentarios positivos por su belleza, más allá de que no pasó a la siguiente fase.

@CaracolTV que hace @AMPARO_GRISALES revisando los geniales y ridiculizando a una PERSONA... Cual es la finalidad de esto, así como censuran a unos por decir lo que piensan... Censuren a esta "Señora" por discriminación#amparogrisales #YoMeLlamo @YomeLlamo pic.twitter.com/7QIcilqOzT — Soy Javier Castillo (@soy_castilloj) November 6, 2021

"Yo también tengo amigos trans" expresó Amparo Grisales en su acto de perdón.

Yeison Jiménez también expresó arrepentimiento y tanto él como los sus compañeros invitaron a la imitadora que fue blanco de burlas durante la transmisión, no como participante sino a acompañar al público como gesto de inclusión.

Analicé con la lupa a la concursante porque así es el juego con todos los participantes!

Era muy bonita!

El hecho de que no se "LLAMARA"no fue por TRANS...simplemente no cantaba como la artista que estaba representando!

Si alguien es amiga de todas ELLAS soy YO!

No me conocen..! https://t.co/m7568VDGxU — Amparo Grisales (@Amparo_Grisales) November 6, 2021

En redes, las opiniones no se hicieron esperar, y mientras muchos estuvieron en favor del gesto encabezado por Caracol y la misma Amparo, otros lo cuestionaron y lo calificaron de "forzado".

Intérprete de Britney en "Yo me llamo" habla de disculpas de Amparo Grisales

Nathalia Sierra fue invitada a un programa para hablar de lo ocurrido en el programa "Yo Me Llamo" y mencionó lo importante que fueron las disculpas de Grisales y la forma en que las hizo.

"La verdad me pareció muy lindo, siento que para la comunidad es importante escuchar eso. Hay mucho resentimiento y muchas cosas, entonces yo pienso que la mejor manera es pedir disculpas y fue de una manera muy bonita", afirmó la artista.

FOTO TOMADA DE NOTICIAS CARACOLĀ

Además, comentó sobre su admiración hacia la jurado y rechazó el matoneo que le están haciendo a la actriz.

"Para Amparito, la admiro mucho. Además, es una persona que ha querido y respetado mucho a la comunidad (LGBTI). Se equivocó y pidió disculpas. Amparito, te adoro", agregó la ingeniosa imitadora.

Continuó, "La manera en que la atacaron no me pareció, porque odio con odio no va y creo que todo tiene un límite, apoyé hasta cierto límite, pero de ahí para allá no me pareció".

(Azucena Uribe)