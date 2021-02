Rix no tendrá derecho a fianza; podría pasar hasta 18 años en prisión

Hace como siete años o más salimos. Era porque me invitaban a fiestas en común y me gustaba, me invitó a su casa, pero de repente me enteré por otros youtubers que hablaba mal de mí, así de ´es que me ruega´ o ´qué asco ella´ y también hablaba mal de otras mujeres ´ya me la besuquié y bye´. Todo un patán, contó la presentadora de 'Enamorándonos'.