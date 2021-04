Robert de Niro al borde de la ruina por su millonario divorcio y el coronavirus

El actor Robert De Niro estremeció al mundo del espectáculo después de revelar que atraviesa por su peor momento financiero y está al borde de la quiebra.

De acuerdo a las palabras de su abogada, Caroline Krauss, el actor de 77 años se ha visto obligado a trabajar pese a su edad, ya que se encuentra en una profunda crisis económica causada por la vida ostentosa que lleva su ex esposa, Grace Hightower.

La pareja se casó en 1997, se separó dos años después, pero regresaron en 2004, en un matrimonio que finalizó definitivamente en 2018.

"El señor De Niro tiene 77 años y, aunque ama su oficio, no debería verse obligado a trabajar a este ritmo prodigioso porque tiene que hacerlo. ¿Cuándo terminará eso? ¿Cuándo tendrá la oportunidad de quizás no coger todos los proyectos que se le presenten? ¿O no trabajar seis días a la semana durante 12 horas al día simplemente para seguir el ritmo de la sed de la señorita Hightower por Stella McCartney?", dijo en referencia a la pasión de su ex mujer por la moda. "De Niro podría enfermar mañana, y la fiesta habrá terminado", han sido sus contundentes palabras finales.

Por su parte, el abogado de Hightower desmiente que la situación del actor sea tal y como la describe Caroline Krauss, y apunta que De Niro "ganó cinco millones de dólares por actuar en la exitosa película ´El irlandés´, gastó 450.000 dólares en un alquiler de verano en Amagansett en el 2019, también gastó 150.000 dólares en unas vacaciones de Acción de Gracias y un millón en sus hijos adultos en el 2019 y 2020", según contó Fox News.

La ex esposa de De Niro era azafata de vuelo de TWA y tras dos años de matrimonio firmaron su primer divorcio en 1999.

En el 2004, ambos sorprendieron al darse una nueva oportunidad, aunque quisieron hacer un acuerdo prenupcial que beneficiase a ambos en caso de una nueva separación.

En el 2018 llegó ese segundo desencuentro y, de acuerdo a lo firmado, el intérprete de "Los intocables" de Eliot Ness debe abonar un millón de dólares al año a su expareja.

En julio pasado, los abogados de Robert De Niro alegaron ante los juzgados que la crisis del coronavirus había diezmado sus ingresos, por lo que decidía reducir el límite de crédito mensual de la tarjeta American Express a su exmujer de 100.000 a 50.000 dólares.

Según los representantes legales del intérprete, sus altas finanzas no soportaban la pandemia y se veía obligado a reducir en un 50% la manutención conyugal a Grace Hightower.

De Niro, dos veces ganador del Óscar por "Toro salvaje" y "El padrino II", declaró en el juicio de divorcio a través de una llamada de Skype. Hightower también y dijo al tribunal que ella y sus dos hijos en común, Helen, de 8 años, y Elliot, de 21, fueron expulsados de la residencia al iniciarse el confinamiento por el coronavirus.

(Azucena Uribe)