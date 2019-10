Robert Redford estará como invitado especial en el Festival de Cine de Morelia

El famoso actor, director y productor Robert Redford será invitado de honor en la decimoséptima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia.

De acuerdo a El Occidental, Robert Redford recibirá la presea a la Excelencia Artística por su extraordinaria trayectoria y por las valiosas aportaciones que su trabajo ha hecho a la industria cinematográfica.

Cabe señalar que dicha presea fue otorgada por primera vez al realizador mexicano Alfonso Cuarón en la pasada edición del festival.

Recordemos que en el mes de agosto Robert Redford anunció que se retiraba de la actuación.

Su última participación en el cine fue con la película "The Old Man and The Gun", cinta dirigida por David Lowery, dando vida a un atracador y hábil escapista, Forrest Tucker, que logró huir de diversas prisiones en 18 ocasiones y fallando en doce.

Asimismo, un aspecto importante de su vida y carrera es el Instituto Sundance, que fundó en 1981 y que se dedica a apoyar y formar a guionistas y directores emergentes con visión, así como a distribuir nuevo cine independiente en Estados Unidos y el extranjero, además de que ha sido un destacado ambientalista y activista desde principios de la década de los setentas.

Y para para celebrar su presencia, en esta edición 2019 del FICM se proyectará una selección de su trabajo y las películas que forman parte de este programa son: "Butch Cassidy and the Sundance Kid" de 1969, con la dirección de George Roy Hill, "All the President´s Men" (1976), de Alan J. Pakula, "Ordinary People" (1980) dirigida por el mismo y cierra "All Is Lost (2013) de J. C. Chandor.

La edición diecisiete del Festival Internacional de Cine de Morelia se llevará a cabo del 18 al 27 de octubre de 2019.

