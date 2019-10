Roberto Palazuelos asegura que está envejeciendo mejor que Luis Miguel: "Ya quisiera verse como yo"

Hace unos días Roberto Palazuelos estrenó su reality con gran éxito, ahora "El Diamante Negro" aseguró que "está envejeciendo mejor que Luis Miguel".

Recordemos que hace unos meses Roberto Palazuelos apareció como parte de la serie de Luis Miguel, pues ambos fueron muy buenos amigos en la adolescencia.

FAMOSOS REPROBARON EL TERROR QUE SE VIVIÓ AYER EN LAS CALLES DE CULIACÁN

De acuerdo a Grupo Fórmula, Roberto Palazuelos dio una entrevista para la revista "Quien" y aseguró que a sus 52 años, luce mucho mejor que "El Sol".

El también influencer ahora está en la boca de muchos millennials, pues la cadena MTV lanzó su reality show "Palazuelos Mi Rey".

Esto dijo Roberto Palazuelos sobre su vejez en comparación con Luis Miguel

"No me quiero parecer a Luis Miguel. Siento que yo en lo personal estoy envejeciendo mucho mejor, soy mejor vino. Ya quisiera verse él como me veo", destacó.

SUZY CORTEZ EXPLOTA ANTE LAS COMPARACIONES CON YANET GARCÍA "LO PUEDO HACER TAN BIEN COMO ELLA"

El empresario también aprovechó para aclarar algunos rumores que aseguran que gracias a su amigo cantante pudo viajar alrededor del mundo.

"Yo vengo de una familia que viaja por el mundo desde hace 100 años y no necesito nada de ellos, yo soy un empresario, soy Roberto Palazuelos, soy abogado, a mí no me gusta cantar, yo soy actor", dijo.

auc