Roberto Palazuelos revela si su personaje saldrá en la segunda temporada de "Luis Miguel La Serie"

Hace unos días se confirmó la segunda temporada de la famosa serie de Netflix, "Luis Miguel La Serie y Roberto Palazuelos reveló si su personajes saldrá en estos nuevos capítulos.

De acuerdo a Infobae, el personaje de Roberto Palazuelo, "Bobby" (interpretado por Vicente Tamayo) fue uno de los protagonistas de la primera temporada de "Luis Miguel La Serie", pero el actor y empresario no cree que vaya a figurar en los próximos episodios de la producción de Netflix.

Y es que en el trailer que compartieron en las redes sociales de Netflix dejaron entre ver que la nueva temporada abarcaría el período de 1996 a 2005, pues en el clip Diego Boneta aparecía cantando los temas "Cómo es posible que a mi lado" y "México en la piel", que fueron dados a conocer en esos años.

Precisamente en esa época fue cuando Palazuelos se distanció de Luis Miguel, a quien reencontró después de 16 años en un restaurante de Miami.

En una entrevista para la revista Quién, el empresario comentó sobre la producción y esto fue lo que dijo.

"Yo ya sabía que la segunda temporada de la serie venía, yo siempre tuve conocimiento y que bueno por Diego (Boneta) es un actor muy disciplinado, siempre lo he dicho. La segunda temporada no creo (participar) porque yo ya no me llevaba con Luis Miguel, yo dejé de verlo muchísimos años y más o menos en esas épocas de oro en Acapulco fue cuando nosotros convivimos muy fuerte y luego cada quien agarró su rumbo y no lo volví a ver".

Roberto Palazuelos, conocido también como el "Diamante Negro", recordó cómo se encontró con Luis Miguel en un restaurante de Miami, cuando el cantante estaba acompañado por Miguel Alemán.

"Son esas casi dos décadas que yo no lo volví a ver jamás. Es otra etapa de su vida, yo creo que ahí más bien entra Aracely (Arámbula) y otros personajes de su vida", aseguró Roberto Palazuelos.

Recordemos que después del éxito de "Luis Miguel La Serie" ¬†Roberto Palazuelos fue señalado por usuarios de redes sociales quienes lo culparon de la ruptura entre "El Sol" y Mariana Yazbek, así como el protagonista de una pelea en un antro en donde el cantante le recriminaba su actitud después de haberlo llevado de viaje por todo el mundo.

Palazuelos nunca ocultó su molestia por la manera en que fue retratado e incluso reveló que estuvo a punto de demandar a la producción.

(Azucena Uribe)