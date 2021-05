El rock mexicano ha tenido a lo largo de su historia momentos memorables, artistas y agrupaciones, considerados como auténticos héroes nacionales que han consagrando sus melodías a través de generaciones. Grandes clásicos que ya forman parte de nuestra cultura y que fueron elegidos por el propio público.

Sin un orden de importancia específico, te presentamos, algunas de las canciones que le dieron identidad al rock nacional y que continúan influyendo en las nuevas generaciones a través de los años.

Rock mexicano, las 15 mejores canciones de la historia:

La célula que explota / Caifanes (1990)

El desamor nunca se había retratado mejor que en esta canción del segundo disco de Caifanes (conocido como "El Diablito" aunque en realidad se llama "Vol. 2"). Esta sentida balada dark mostró a Saúl Hernández en su mejor momento como letrista y a un recién llegado Alejandro Marcovich inspirado en la guitarra. El arreglo final de música ranchera mezclado con esos teclados a la The Cure nunca ha sido igualado por el rock mexicano. En el video-clip salían tocando entre magueyes y no, el rock mexicano tampoco nunca había tenido una estampa tan elocuente.

Azul casi morado / Santa Sabina (1992)

Sí, después de sofisticarían más (y es complicado seleccionar una sola canción de ellos de sus diferentes épocas), pero esta canción incluida en su primer disco, plasmaba perfectamente lo que significaba el grupo: surrealismo, oscuridad y vagancia interior y exterior (en el buen y urbano sentido de la palabra). Rita Guerrero, rodeada de unos músicos con un virtuosismo casi inédito en el rock nacional, dieron pistas de lo que llegarían a ser capaces más adelante en discos como "Babel".

Vestir de rojo / Chac Mool (1984)

En su momento abanderaron el rock progresivo nacional, pero fue en el disco "Caricia Digital" que el grupo comandado por Jorge Reyes (quien luego se volcaría al etno-rock) que el grupo presentó un rock con influencias del new wave que a pesar de no ser muy comprendido en su momento ("la disquera quería que sonáramos a Soda Stereo", rememoró el mismo Reyes en una entrevista), los hizo sonar más modernos e inolvidables que nunca. "Vestir de rojo" es una canción que podría haber sido firmada por Joy Division hubieran nacido en el Distrito Federal.

Caminitos hacia el cosmos / Fobia (1991)

Sí, lo más lógico era que "El Microbito" iba a ser la elección, después de todo es su himno más reconocido. Sin embargo, el alcanzó niveles cuasi-cósmicos justo con esta canción incluida en su segundo disco titulado "Mundo Feliz". Las trompetas sintetizadas, la letra (literalmente) viajada y la atmósfera de la canción, contribuyen a que la canción sea tan icónica. No por nada, fue parte de su set-list en el reciente MTV Unplugged del grupo.

Dead/ Zoé (2008)

Pese al título en inglés, la letra está escrita en un angustiante castellano que menciona lagrimas de laser y ojos con membranas azules. Si bien el grupo no conserva ya la misma aura oscura de sus primeros discos y se decantó por virar hacia caminos más psicodélicos y bailables, en esta canción incluida en The Room" el EP más vendido en la historia del rock mexicano, Zoé demostró que estaban más más aplicados que los demás grupos de su generación.

Las flores / Café Tacvba (1994)

Hubo una vez en los años 90, que el rock mexicano se volvió nacionalista y las bandas tenían nombres como La Lupita, El Huitlacoche (en serio), La Candelaria, Las Víctimas del Dr. Cerebro o Café Tacvba. Si bien su primer disco es una muestra de fusión perfecta de ritmos derivados del rock alternativo con música autóctona, en su segundo álbum titulado "Re" llegaron a la cúspide gracias a canciones como "Las Flores" cuya combinación de instrumentos electro-acústicos con cajas de ritmos, no sonaba a nada parecido. Sí, nunca antes huapango brit-pop habían convivido de una forma tan amena.

Fotografía / Jumbo (1999)

El debut del grupo regio Jumbo, no le pedía nada al de ningún disco de power-pop (o indie-rock) del extranjero. En "Restaurant", el grupo incluyó una poderosa balada que hablaba de la nostalgia y la vida. En el video, aparecen a cuadro algunos personajes del rock y la música alternativa mexicana, como Camilo Lara (hoy en el grupo IMS) o Saúl Hernández.

No me hallo / El Personal (1988)

Uno de los secretos mejor guardados del rock mexicano, fue este grupo tapatío que combinaba rock con pop, bolero y reggae y que en 1988, grabó el disco "No me hallo". La canción homónima, condensa de manera humorística, el espíritu de alienación y de no pertenencia de la juventud de la época y además, era una muestra de las grandes y divertidas líricas que el grupo era capaz de plasmar en canciones tan existenciales como desmadrosas.

Espiral / Porter (2005)

Recientemente cumplió 15 años el disco EP "Donde los Ponys Pastan", el debut de esta agrupación de indie-rock oriunda de Guadalajara, que con este lanzamiento, iniciaran una carrera que continúa hasta hoy (sin Juan Son, su cantante original). "Espiral" fue un hito del rock nacional, gracias a su mezcla de rock psicodélico, pop y dark y a una voz que parecía la reencarnación del Saúl Hernández del primer disco de Caifanes.

No tengo tiempo de cambiar mi vida / Rockdrigo González (1984)

El llamado el Profeta del Nopal escribía letras urbanas y poéticas que le debían tanto a Bob Dylan como a Chava Flores. El artista fallecido en el terremoto de 1985 en la CDMX, legó canciones entrañables como ésta, que en un estilo folk urbano retrata la vida en la ciudad con metáforas oscuras y melancólicas. Su legado estilístico sigue vivo en grupos como Belafonte Sensacional e incluso la mejor canción de El Tri (quien no, no está en la lista no por olvido sino porque lleva décadas tocando la misma canción), es una versión de un tema de Rockdrigo.

Abre los ojos/ Zurdok (1999)

Con influencias poco comunes en el rock azteca (de ELO a Paul McCartney o Radiohead), este sencillo incluido en el segundo disco del grupo regiomontano de rock, es un despliegue de la destreza melódica y la intensidad que prevalece en el álbum "Hombre Sintetizador", disco lleno de vocoders y pasión, editado a finales de los años 90 por la agrupación de eso que en aquellos años fuera llamado rock alternativo.

Mr. P-Mosh / Plastilina Mosh (1998)

Su desparpajo y su mezcla de rock con lounge y electrónica, le trajo nuevos aires a la música alternativa mexicana y de paso, detonó la llamada movida regia que dio lugar a grupos como Zurdok, Control Machete, Niña y a mucho hip-hop e indie-rock. La canción, es un brutal licuado de influencias pop que dio como resultado un tema legendario que en su momento conquistó a Beck y catapultó al dúo de plastilina, más allá de su círculo indie.

Pachuco / La Maldita Vecindad (1991)

Esta canción lo tiene todo: punk, ska, mambo y una letra contestataria, desafiante y de ruptura generacional. En su momento, el grupo supo condensar toda la energía callejera y la cultura popular, con un tema definitivo en su discografía (y quizás insuperable hasta por ellos mismos). Si bien en "El Circo", su disco debut donde se incluye el tema en cuestión, coexisten otros temas igual de bien logrados, sin duda, ésta es su canción más representativa. Insuperable, y más aún que uno de sus artífices, "El Sax", falleció recientemente.

Mis pasos / Julieta Venegas (1997)

Su primer sencillo es también una de sus mejores canciones y con "Mis pasos", la cantante tijuanense irrumpió en la escena del rock nacional como una promesa hoy cumplida. La canción, tenía esa magia y oscuridad que la hacían irresistible, además del uso de un acordeón que le otorgaba un aire especial y bailable. Sin duda, una bocanada de aire fresco a una escena de fines de los 90 que necesitaba urgentemente una dosis de oxigeno femenino.

Gimme Tha Power / Molotov (1997)

Su primer disco está lleno de himnos adolescentes que han perdurado hasta nuestros días, pero indudablemente esta canción con coro inolvidable sin duda es hasta la fecha, su gema más preciada. La letra, una clara protesta hacia la policía y hacia quienes ostentan el poder, los convirtió en los enfants terribles del rock mexicano, actitud que aún siguen explotando ante sus nostálgicos fans hoy chavorrucos y nuevas generaciones que encontraron en un cajón los discos compactos de sus papás y buscaron en Spotify de qué iba el asunto.

(Imelda Téllez)