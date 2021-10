Roger Waters se casa por quinta ocasión a sus 78 años de edad

El cofundador de Pink Floyd, Roger Waters, se casó por quinta ocasión a sus 78 años de edad, el famoso bajista usó su cuenta de Twitter para compartir varias fotografías junto a su nueva esposa.

"Estoy muy feliz" dijo el músico ha dado de qué hablar en todo el mundo, demostrando que ni la edad, ni los divorcios son impedimento para encontrar el amor, pues con las tiernas imágenes se da por finalizado el rumor de que estaba comprometido.

"I´m so happy, finally a keeper", la frase de Waters se traduciría al español como: "Estoy muy feliz, finalmente un guardián". En las imágenes se muestran momentos de la íntima unión, la cual, por lo que puede verse fue celebrada entre amigos cercanos y familiares.

Desde septiembre se rumoró que Roger estaba comprometido al ser visto con la joven en un restaurante de los Hamptons, donde supuestamente la habría presentado a sus amigos como su prometida.

I´m so happy, finally a keeper. pic.twitter.com/48pp2IBGhs — Roger Waters (@rogerwaters) October 14, 2021

Según el sitio, Page Six, el músico y la joven, de la cual no se sabe mucho, habían sido captados en 2019 durante la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia por su película "Us + Them", un documental de una gira de conciertos en Ámsterdam.

Como era de esperar, su publicación se llenó de felicitaciones y buenos deseos de todos sus seguidores del mundo, pues pueden verse publicaciones en varios idiomas como español, inglés y portugués, por mencionar algunos.

¿CUÁNTAS VECES SE HA CASADO ROGER WATERS?

El músico de Pink Floyd se ha casado en cinco ocasiones, contando esta última. La primera vez fue en 1969 con Judith Trim, su novia de la infancia, con quien estuvo por cerca de seis años, hasta que en 1975 se divorció.

Al año siguiente el músico encontró nuevamente el amor con Lady Carolyne Christie con quien tuvo dos hijos llamados Harry e India. El joven lo acompañó en el teclado en su gira del 2016, mientras que la joven se convirtió en modelo. La pareja estuvo junta hasta 1992.

Un año después, nuevamente Waters contrajo nupcias, esta vez con Priscilla Phillips, con quien concibió a su hijo Jack Fletcher. En 2001 se divorciaron tras tener algunas diferencias.

En 2004 se hizo novio con de la actriz y directora Laurie Durning. Esta vez tardó casi siete años antes de formalizar la relación. Pero el 14 de enero de 2012, en Southampton, Nueva York, en una ceremonia íntima donde fueron solo seis invitados, firmaron un contrato prenupcial y se juraron amor eterno. Tres años después estaban divorciados.





(Imelda Téllez)