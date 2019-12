¿Romance en puerta? Jennifer Aniston invita a Brad Pitt a su fiesta de Navidad

Al parecer entre Jennifer Aniston y Brad Pitt los pleitos quedaron atrás, tras 15 años de divorcio la pareja se ha dejado ver juntos, incluso usuarios de redes aseguran que retomaran su romance.

De acuerdo a Infobae, este fin de semana la actriz Jennifer Aniston comenzó sus fiestas navideñas y entre sus invitados estuvo Brad Pitt, además de amigos cercanos como Gwyneth Paltrow, Kate Hudson y Jimmy Kimmel.

La actriz de 50 años, Jennifer Aniston realizó su tradicional fiesta de poda de árboles el sábado, a la que asistió una lista repleta de invitados, según le dijo un asistente a la revista People.

"La fiesta anual de poda de árboles siempre es la favorita de Jen como anfitriona. Ella ama la Navidad y como de costumbre, asistió un gran grupo de amigos", explicó el asistente.

En cuanto a la llegada de Pitt, la fuente agregó: "Han estado en contacto varias veces desde su cumpleaños y mantienen su relación de amistad".

Recordemos que la pareja estuvo casada entre 2000 y 2005, y ambos mantienen una "relación muy civil", dijo el asistente a la fiesta, quien no consideró que hubiera algo más allá de cordialidad entre ambas estrellas.

"No le hubieran pedido que viniera si ese no fuera el caso. Fue una gran noche para Jen. Las personas importantes en su vida se reunieron para celebrar con ella. Brad encaja en ese grupo, y era natural que quisiera venir", abundó al respecto.

Sobre una posible reconciliación de Aniston con Pitt, un amigo de la ex pareja aseguró a dicha revista que: "Durante más de una década han vivido vidas totalmente separadas y, por lo tanto, no es sorprendente que se hayan convertido en personas totalmente diferentes de lo que alguna vez fueron cuando estaban juntos. Se han superado el uno al otro por más tiempo que nunca juntos. Es una historia tan antigua".

Recordemos que Brad Pitt también asistió en febrero a la fiesta de cumpleaños número 50 de Jennifer Aniston, que se celebró en el Sunset Tower Hotel en Los Ángeles.

Es esa ocasión, también asistieron estrellas como Gwyneth Paltrow (otra de las ex de Brad Pitt), Kate Hudson y Demi Moore.

Varios medios locales aseguraron que a pesar de que Aniston invitó a su ex marido a la celebración, ella "realmente no le prestó ninguna atención especial a Brad. Se abrazaron y conversaron un poco, pero Jen estaba ocupada asegurándose de que todos los demás invitados la pasaran de maravilla", dijo una fuente en aquella ocasión.

Brad Pitt no fue el único ex de Jennifer Aniston en la fiesta. John Mayer también se hizo presente.

La presencia de Pitt en el cumpleaños de Aniston generó todo tipo de rumores y especulaciones. Incluso Jolie se quedó sorprendida con este inesperado encuentro.

Después de su separación, Pitt se casó con Angelina Jolie, aunque posteriormente se divorciaron en septiembre de 2016 después de dos años de matrimonio y 12 años juntos.

Mientras tanto, Aniston se separó de Justin Theroux en febrero de 2018 después de dos años y medio de matrimonio. Theroux también se mantuvo cerca de Aniston después de su separación, el mes pasado acudió a la cena anual de de Jennifer, como un invitado más.

Además, Brad Pitt y Jennifer Aniston coincidirán en un acto público en enero próximo cuando se crucen en la ceremonia de los Globos de Oro. Ambos están nominados en esa gala y fuentes cercanas a ambos advierten que no se esperan tensiones entre ellos, a pesar de su dramática ruptura, ya que siguen siendo amigos.

Brad Pitt fue nominado como Mejor Actor de Reparto por su trabajo en Once Upon a Time in Hollywood, mientras que la ex estrella de Friends podría llevarse el Globo de Oro a Mejor Actriz por la serie The Morning Show.

auc