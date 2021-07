¿Romance? Sorprenden a Angelina Jolie en cena con The Weeknd

Angelina Jolie despierta rumores de nuevo romance al ser sorprendida cenando junto a The Weeknd (FOTO TOMADA DE IG: @ angelinajolie_offiicial @theweeknd)

Angelina Jolie y The Weeknd despierta rumores de romance tras ser sorprendidos cenando juntos en un restaurante de Los Ángeles, California; pero para evitar ser captados por los paparazzis de la zona decidieron abandonar el establecimiento por separado.

Desde que Angelina Jolie se separó de Brad Pitt no se ha involucrado sentimentalmente con nadie, pero The Weeknd podría haber robado su corazón. La galardonada estrella de Hollywood y el reconocido cantante canadiense fueron vistos en el restaurante italiano Giorgio Baldi de Los Ángeles, California, la noche del miércoles 30 de junio; pero al darse cuenta de que había paparazzis en la zona decidieron salir por separado. A pesar de eso el rumor de un posible romance no tardó en causar revuelo entre sus fans.

Claramente no están tratando de ocultar (la cita para cenar), dijo una fuente cercana de The Weeknd para Page Six: Definitivamente está enfocado en llegar al negocio del cine. Tiene la nueva serie de HBO que protagoniza.

Abel MakkonenTesfaye, nombre real de The Weeknd, estará encargado de coescribir y protagonizar la nueva serie de HBO llamada "The Idol", que él ha co-creado con Reza Fahim y Sam Levinson, el creador de "Euphoria". La trama es sobre una cantante pop que se involucra románticamente con el dueño de un club de Los Ángeles, quien también es un líder de una secta.



Esta no sería su primera incursión en la cinematografía, ya que Abel Tesfaye también interpretó un papel en la película "Uncut Gems" de Adam Sandler y coescribió un episodio de la serie animada "American Dad" el año pasado.

En cuanto a su vida amorosa, el cantante de "Blinding Lights", anteriormente salió con Bella Hadid y Selena Gomez. Sin embargo, desde 2019 no se le ha vinculado con nadie más.

Foto de tw: culturaxo

Por otra parte, Angelina Jolie se enfrentó a un complicado divorcio con Brad Pitt, lo único que se sabe sobre su vida amorosa es que tuvo un reencuentro con su ex esposo Johnny Lee Miller para reconectar, pero no se ha confirmado un noviazgo entre ellos, ni con nadie más.

¿Crees que Angelina Jolie haría bonita pareja con The Weeknd?

(Aline Núñez)