Sabo Romo de Caifanes perdió la vista de un ojo tras ataque de transeúnte

Estoy en manos de las autoridades y estoy esperando igual que muchos de nosotros, que hagan su trabajo correctamente, lo están haciendo. Espero que la gente, como el tipo que me agredió, estén fuera de la calle. Estoy consciente de que si las autoridades hacen bien su trabajo podremos retomar una parte de la tranquilidad a la que estábamos acostumbrados en nuestra Ciudad. Me parece que no tenemos por qué estar expuestos a la ira de alguien que no tiene control de sí mismo, quiero agradecerles sus buenos deseos, su enorme corazón, concluyó.