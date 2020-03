Sabo Romo reaparece en redes sociales y manda contundente mensaje: "Fui víctima de un cobarde ataque"

Tras un mes de ausencia, el músico Sabo Romo reapareció en las redes sociales para hablar de su estado de salud y agradecer las muestras de cariño por parte de sus fans.

De acuerdo a Publimetro, el pasado 4 de febrero, mediante un comunicado de prensa y por conducto de Eliseo Reyna (mánager de Sabo Romo) se informó que el músico sería sometido a una intervención quirúrgica, sin revelar que había sufrido golpes y amenazas de muerte por un hombre al que le pidió que no obstruyera las líneas peatonales.

"Lamento informarles que Sabo Romo será sujeto a una cirugía y por tal motivo no podrá asistir con Caifanes a los shows del mes de febrero. Más adelante compartiremos más detalles de su recuperación. Reciban saludos cordiales de parte de Sabo y gracias por su eterno cariño", señaló un comunicado.

En realidad no se trató de una cirugía de sus padecimientos anteriores, sino quisieron mantener oculto la razón de alejarse de los escenarios por cuestiones de seguridad.

ASÍ REAPARECIÓ SABO ROMO

El día de ayer Sabo Romo reapareció en su cuenta oficial de Instagram este miércoles para enviar un mensaje de #hagamosconcienciaNOviolencia".

"Como saben soy víctima de un certero ataque de un cobarde ataque que puso en riesgo mi vida que afortunadamente fue tratado en el momento correcto, en la hora correcta, con los doctores correctos y la atención correcta".

Asimismo, Sabo Romo habló de su recuperación y como fue para el este periodo en donde se debatía entre la vida y la muerte.

"Mi salud está mucho mejor. Estoy recuperándome despacio y pronto estaré de regreso echando rock and roll, pero además estoy en manos de las autoridades y esperando como muchos de nosotros que hagan su trabajo correctamente... lo están haciendo. Espero que la gente, como el sujeto que me agredió, estén fuera de las calle. Estoy consciente de que si las autoridades hacen bien su trabajo podremos retomar alguna parte de la tranquilidad".

Adelantó que espera estar de regreso con varias sorpresas.

"Me gusta caminar por mi barrio... mucho. Me parece que no tenemos que estar a la ira de alguien que no tiene control de sí mismo. Quiero agradecer sus buenos deseos, mensajes y su enorme corazón para conmigo y para mi pronta recuperación".

Añadió, "muy pronto estaré de regreso. Cosas nuevas, cosas viejas con propuesta nuevas y afortunadamente estoy bastante mejor de lo que yo mismo esperaba"

(Azucena Uribe)