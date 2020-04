Sabrina Sabrok genera polémica al decir que nunca debió ser madre

Hace unos meses, Sabrina Sabrok denunció que su pareja sentimental la agredió físicamente, por esta razón tuvo que levantar una denuncia en la corte de Estados Unidos.

De acuerdo con Diario Presente, Sabrina Sabrok reveló que sufrió de violencia doméstica, pero al parecer la modelo perdonó a su pareja y de nueva cuenta viven juntos.

En una entrevista otorgada al programa "Venga la Alegría", Sabrina Sabrok comentó que ella y su pareja lograron solucionar sus problemas y se han dado una nueva oportunidad.

La cantante fue cuestionada sobre cómo está viviendo la crisis sanitaria por el coronavirus ya que se encuentra alejada de su familia. Pero Sabrok señaló que ella no frecuenta a sus hijas, los papás de las niñas son los que se hacen cargo de ellas.

Lo que más sorprendió y causó polémica es que la actriz de cine para adultos dijo que convertirse en madre: "es la pendejada más grande que pude haber hecho en su vida".

Sabrina Sabrok aseguró que entre sus planes no estaba convertirse en madre. Aunque admitió que no se arrepiente, dijo que solo lo hizo por presión de su ex pareja Erick Farjeat, quien se hace cargo de su hija Metztli.

La argentina aclaró que ella solo manda el dinero de la manutención de sus hijas, pero no tiene tiempo para ser mamá debido a sus compromisos laborales.

(Ann Ventura)