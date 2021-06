Salma Hayek anuncia que tendrá estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Hoy estoy combinando un #tbt con una noticia muy reciente, porque esta imagen representa lo sorprendida y feliz que me puse cuando mi equipo me mostró el anuncio de que me han dado la estrella ?? en el paseo de la fama de Hollywood! Hace unos minutos. Gracias a los fans por su apoyo a lo largo de los años. #hollywoodwalkoffame @hwdwalkoffame".