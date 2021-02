Salma Hayek representará a México en los Globos de Oro 2021

Salma Hayek es una de las actrices de habla hispana más reconocidas a nivel mundial, su presencia en Hollywood se ha vuelto tan importante que no podía faltar en la 78° edición de los premios de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), Hayek dará presencia a México en los Globos de Oro 2021 como una de las presentadoras de categoría.

A pandemia de covid-19 provocó el retraso de esta ceremonia por dos meses para que la premiación pudiera mudarse al formato digital que otros eventos han adoptado ante la crisis sanitaria.

A través de Twitter la HFPA, han revelado a los artistas que estarán presentes en los Globos de Oro 2021: Salma Hayek, Laura Dern, Jamie Lee Curtis, Angela Bassett, Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Awkwafina, Cynthia Erivo, Kristen Wiig, Annie Mumolo, Margot Robbie, Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Kevin Bacon, Kyra Sedgwick, Anthony Anderson, Tiffany Haddish, Kenan Thompson, Kate Hudson, Sterling K. Brown, Susan Kelechi Watson, Rosie Pérez, Bryce Dallas Howard, Christian Slater y Chris Meloni.

Amy Poehler y Tina Fey, desde Los Ángeles y Nueva York, respectivamente, serán las maestras de ceremonia de la edición pandémica de esta entrega de premios a lo mejor del cine y la televisión.

Más allá de que Poehler y Fey presentarán estos premios por cuarta vez, se sabe muy poco de cómo serán los Globos de Oro en esta ocasión.

Dos películas de Netflix, Mank (seis candidaturas) y The Trial of the Chicago 7 (cinco menciones), lideran las nominaciones en cine para los Globos de Oro.

Por detrás se sitúan, con cuatro candidaturas por cabeza, Promising Young Woman, The Father y Nomadland, que es la gran favorita para esta extraña temporada de premios en Hollywood.

Netflix también dominó los apartados de televisión, donde The Crown (seis candidaturas) Schitt's Creek (cinco nominaciones) y Ozark (cuatro menciones) figuran como las series con más opciones de estatuilla.

