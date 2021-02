Salma Hayek reveló cómo alcanzó el éxito a pesar de padecer dislexia

La actriz Salma Hayek es una de las más queridas del medio del espectáculo y cuenta con millones de seguidores en redes sociales donde está muy activa.

Y aunque suele hablar poco de su privada sus verdaderos fans conoce hasta el mínimo detalle te contaremos algo que de seguro no sabias.

Pues recordemos que Salma Hayek ha conquistado el mundo con su talento y belleza, peo recientemente confesó que sufría de dislexia, algo que pudo truncar sus sueños de triunfar como histrión.

La protagonista de "Frida", "Socias en guerra" y "Érase una vez en México" no podía hablar con claridad hace años; sin embargo, no fue impedimento para alcanzar el éxito y ser una de las mujeres más poderosas en el medio. De acuerdo con "Échale un ojo", la veracruzana no podría aprender nuevas palabras, pronunciarlas de manera correcta e incluso escribirlas.

El diagnóstico lo obtuvo a la edad de 12 años. No obstante, pudo terminar la carrera de Relaciones Internacionales y conquistar la actuación, mérito que le costó mucho trabajo, pues para conseguir el papel de "Teresa" (1989) tuvo que asistir con el fonoaudiólogo de manera periódica y hacer ejercicios vocales para poder vivir con esta condición.

La carrera de Salma Hayek ha estado plagada de éxitos y ha trabajado a lado de grandes figuras como Penélope Cruz, Owen Wilson, Angelina Jolie, Will Smith, Antonio Banderas, entre otros. Además, estuvo nominada a los Premios Óscar y los Globos de Oro. Actualmente tiene 54 años y es además de actriz, directora y productora.

¿Qué es la dislexia?

Este problema es un trastorno del aprendizaje que supone la dificultad para leer a raíz de la dificultad para identificar los sonidos del habla y para comprender cómo estos se relacionan con las letras y las palabras (decodificación). La dislexia, que también se denomina "dificultad de lectura", afecta zonas del cerebro que procesan el lenguaje.

Las personas con dislexia tienen una inteligencia normal y, por lo general, también una visión normal. La mayor parte de los niños puede tener éxito en la escuela con la ayuda de un tutor o de un programa de enseñanza especializado. El apoyo emocional también juega un papel importante.

¿Cuáles son los síntomas de la dislexia?

Los signos pueden ser difíciles de reconocer antes de que el niño comience a ir a la escuela, pero hay algunas señales que pueden indicar que existe el problema. La gravedad varía, pero la afección suele volverse más evidente cuando el menor comienza a aprender a leer.

Los signos que indican que un niño pequeño podría estar en riesgo de tener dislexia comprenden:

Tardar en comenzar a hablar.

Aprender palabras nuevas a un ritmo lento.

Problemas para formar palabras adecuadamente, como invertir los sonidos de las palabras o confundir palabras que suenan de forma parecida.

Problemas para recordar o decir el nombre de las letras, los números y los colores.

Dificultad para aprender canciones infantiles o jugar juegos de rimas.

(Azucena Uribe)