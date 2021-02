Salma Hayek reveló que ha sufrido "bullying" por su apariencia física

La actriz Salma Hayek desato un sinfín de comentarios luego de compartir un polémico video en donde se le ve insultando a sus asistentes.

Al parecer Salma Hayek dejó ver a todos sus seguidores en redes sociales lo poco tolerante que puede llegar a ser y lo mucho que se enfada cuando las cosas no salen como ella lo espera, pues al parecer su equipo de trabajo se encargó de eso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ASEGURAN QUE PAREJA DE JENNIFER LÓPEZ LE ES INFIEL CON ESTA RUBIA

Recientemente Salma Hayek compartió un video en Instagram en el que pretendía anunciar que estaría en el show de Stephen Colbert aunque al parecer a su equipo asesor no le convencía la manera en la que Salma mencionaba el nombre del presentador de televisión estadounidense.

Lo que más llamó la atención es que la actriz fue corregida de manera muy graciosa por su equipo, quienes le indicaban que su pronunciación era incorrecta y hasta que alguien enojado le dice que lo haga como al principio.

Salma Hayek acompaño el gracioso video con una peculiar descripción: "Tengo un equipo magnífico detrás de mí pero a veces no sirven para nada".

Al parecer la actriz no solo sufrió por no poder pronunciar un nombre, pues recientemente, durante una entrevista con la revista estadounidense Variety confesó haber sufrido bullying durante toda su vida por ser una persona de baja estatura.

Yo soy muy bajita. He sufrido bullying por ser de baja estatura durante toda mi vida. Y de repente, no importa. Eres un superhéroe en el Universo de Marvel, me conmovió", confesó la actriz mexicana.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DANIELA MIRUVSKA REVELA SI TUVO AMORÍO CON ESPOSO DE GALILEA MONTIJO

Sin embargo, Salma Hayek goza de un sentido del humor tan grande como su talento y no duda en darlo a notar en todo lo que comparte sobre su vida cotidiana a través de su perfil en redes sociales.

(Azucena Uribe)