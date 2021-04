Salma Hayek y Anthony Hopkins bailaron juntos para celebrar el Oscar del actor, recordemos que este 25 de abril se llevó a cabo la premiación donde Hopkins ganó la estatuilla a Mejor Actor por su trabajo en "The Father"

Tras su triunfo, el actor recibió la visita de la mexicana con quien celebró haber ganado el segundo Oscar en su carrera actoral.

Durante la ceremonia de los Premios Oscar, Anthony Hopkins no estuvo presente, por lo que no pudo recibir la estatuilla. Un día después, el actor de "The Father" reveló que debido a la diferencia de horas entre Gales y Los Ángeles prefirió ir a dormir, ya que también pensó que no ganaría.

Ahora que ganó su segundo Oscar, Anthony Hopkins y Salma Hayek se reunieron en Gales. La encargada de revelar que se encontraba en compañía del actor fue la mexicana, quien a través de un video en Instagram mencionó lo siguiente.

"Celebrando con el rey Anthony Hopkins su segundo Oscar por su extraordinaria actuación en El Padre", escribió Salma Hayek en la descripción del video.

En el divertido video se observa primero a Anthony Hopkins bailando y al poco tiempo se le une Salma Hayek quien no duda en abrazarlo. Todo parecer indicar que la mexicana fue a la casa del ganador del Oscar a visitarlo.

Por ahora se desconoce la razón por la que Salma se reunió con Anthony, pero sin duda verlos en la pantalla grande trabajando juntos sería la apuesta segrua de una gran producción.

En la más reciente entrega de los Premios Oscar, el actor de 83 años fue el nominado con mayor edad y aunque muchos pensaban que la Academia le daría la estatuilla a Chadwick Boseman como Mejor Actor por su trabajo en "La madre del Soul", decidió otorgárselo a Anthony Hopkins.

En su discurso de agradecimiento, el cual subió a Instagram, Anthony Hopkins, le dedicó unas palabras al protagonista de Pantera Negra.

"Quiero rendir homenaje a Chadwick Boseman a quien nos quitaron demasiado pronto".

(Imelda Téllez)