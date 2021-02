Santera afirma que Karla Panini le hizo "un trabajo" a Karla Luna

Uno de los escándalos más polémicos y sonado en los últimos años sin duda es el protagonizado por Karla Panini con la ahora fallecida Karla Luna en donde recientemente han salido a la luz declaraciones donde aseguran que "la comare guera" utilizó diversos supuestos rituales de santería.

Durante una entrevista en el programa "Chisme No Like", la Santera "Karla" reveló que Karla Panini ofreció a una de las hijas de Karla Luna y que ha hecho trabajos en contra de más personas.

¿Karla Panini es la culpable de la muerte de Karla Luna?

De acuerdo a la Santera, quien se sintió amenazada por Panini aprovechó el espacio para revelar los detalles de los trabajos que hizo para supuestamente provocarle la muerte a Karla Luna.

"¿Por qué no les dices, Panini que tuviste que ver con la muerte de Karla Luna?¿Por qué no lo dices, por qué no lo dices en realidad que tu provocaste ese cáncer?... yo no te tengo miedo", sentenció durante la entrevista en Chisme No Like, la santera Karla quien además siguió dando detalles de otros trabajos que hizo Panini en contra de su propio esposo y un famoso productor de televisión.

De acuerdo con "Karla, la santera", Panini tiene trabajado a su esposo Américo Garza para que se casara con ella y dejara a Karla Luna, pero sin duda alguna la declaración que más sorprendió es la que hizo sobre Memo del Bosque.

"...y se lo digo también al señor Memo del Bosque, vaya y busque a alguien de nuestra religión para que usted vea lo que también tiene" dijo Karla, la santera; ante estas declaraciones Elisa Beristain y Ceriani aclararon que Américo Garza quería el puesto de Memo del Bosque, es por eso que habrían recurrido a algún trabajo de santería para mandarle la misma enfermedad que acabó con la vida de Karla Luna.

(Azucena Uribe)