Sara Sosa reaparece y descarta reconciliación con sus hermanos

Uno nunca piensa que va a ser la última conversación. Recuerdo que yo me iba a ir a dormir a la casa porque vivo muy cerca del hospital. Me dijo ya llevas días aquí, ve a dormir unas horas y regresas. Antes de irme me agarró y me dijo ´prométeme que vas a cantar´. Eso fue lo último que me quedó de todo.