Sarita se burla de las críticas y asegura que no le teme a los mexicanos, viajará a nuestro país para cobrar regalías de José José

Ahora que el escándalo detrás de la muerte de José José parece haberse tranquilizado, Sarita Sosa fue entrevistada para dar su verdad de los hechos, la hija menor de "El Príncipe de la Canción" se burló de las críticas en su contra y asegura que no le teme a los mexicanos, viajará a nuestro país para cobrar las regalías de su padre.

De acuerdo con Grupo Fórmula, han pasado casi tres meses de la muerte de José José y Sarita Sosa admitió que, aunque es "difícil no tener" a su padre junto a ella, está lidiando con el duelo.

Mucho se ha hablado de las regalías y de la herencia que dejó "El Príncipe de la Canción" a sus hijos; en entrevista con Suelta la Sopa, Sarita aclaró dichos rumores:

En su momento. Todo es en su momento. No hay prisa. [...] En su momento sucederá. Honestamente, prefiero estar tranquila y no pensar en esas cosas. Y vivir en la actualidad", dijo Sarita Sosa.

Asimismo, Sarita dijo que, aunque está distanciada de sus hermanos mayores, José Joel y Marysol, algún día tendrán que arreglar las cuestiones del testamento del ídolo.

Obviamente hay distanciamento entre todos. Pero ellos saben que el día que tengamos que platicar o cualquier cosa, si se tiene que hacer, se hace, apuntó la hija menor del cantante.

NO LE AFECTAN LAS CRÍTICAS

Sarita Sosa quedó como la villana en la historia que surgió tras la muerte de José José, e redes sociales la han catalogado como la persona más odiada por los mexicanos, así reaccionó:

Me da risa. Es un tipo de bullying, pero a mí, personalmente no me afecta", puntualizó Sarita, ya que hubo quienes, incluso, hicieron piñatas de ella.

Ve aquí la entrevista donde Sarita Sosa habla sobre el cobro de las regalías de la música de José José:

