Sarita Sosa confirma homenaje a José José en México

Tras el anuncio de la muerte de José José todo México está de luto, pero usuarios de redes sociales han realizado cientos de comentarios negativos en contra de su hija menor Sara Sosa.

De acuerdo a Show, los comentarios negativos hacia Sarita se realizaron después de sus declaraciones y las de sus hermanos.

KATE DEL CASTILLO RECLAMA AL GOBIERNO MÁS DE MIL MILLONES DE PESOS

Una nueva especulación surgió en redes sociales y esta es que Sarita vendió la exclusiva a una cadena americana para cubrir la noticia del velorio de "El Príncipe de la canción".

Pero al parecer todo Twitter se encuentra molesto puesto que la primicia de Sarita que no deja ver a sus hermanos a su papá para poder despedirse de él como corresponde es una de las mayores molestias.

Varios comentarios negativos hacia la joven desfilan por la red social, hay quienes la comparan con Yoko Ono, y Luisito Rey, incluso se dicen que los tres juntos son los jinetes del apocalipsis.

¿De qué día es esta entrevista @Crosarionews? Porque no veo a #Sarita triste o devastada https://t.co/MSm4VPV8pj — Lupita Reyes (@LupitaReyes) September 29, 2019

Un internauta comentó en su cuenta que José José pudo haber partido desde hace días y que Sarita no dijo nada para poder arreglar el papeleo para poder quedarse con las regalías de las canciones de su padre, puesto que luego de un deceso las ventas de un cantante aumentan.

Otra de las molestias de ha molestado a los internautas es que a tan solo un día de la partida de su padre ya estuviera dando entrevistas a los medios, el año pasado Sarita se llevó a su padre a Miami sin consentimiento de su familia¬† y prácticamente se encontraba incomunicado con su demás familia y amigos.

#JoseJose Siento que murió hace semanas, y apenas lo dijo #Sarita por la demanda de Marisol, inclusive puedo pensar que fue asesinado, pues el que nada debe nada teme de seguro van a salir con que lo incineraron para ninguna autopsia. — Ashhhhhley. (@ashhhhhhleym) September 29, 2019

EL POLÉMICO VIDEO VIRAL DE DANNA PAOLA BESANDO A OTRA MUJER

Ante esta declaración los internautas y los admiradores del cantante se han molestado, los malos y negativos comentarios hacia la hermana menor de José Joel primogénito del "Príncipe de la canción".

#JoséJoséEsMéxico

Qué truculentas cosas habrá hecho Sarita con su padre u con su muerte.

Es inaudito que Marysol y José Joel, no han podido ver a su padre.

Qué triste cómo hijos no saber dónde está tu papá porqué no te lo informa tu hermana ¡está enferma! Maquiavélica.

FernandaF — Fernanda Familiar (@qtf) September 29, 2019

Ante una declaración que hizo José Joel menciona que desde hace años se estuvieron llevando una serie de manipulaciones por parte de Sara Sosa madre de Sarita y última esposa de José José.

Por qué le dicen #SARITA a la hija ingrata esa? ?? pic.twitter.com/PCwXcT66tw — RAFAEL VALLES (@RAFAELVALLES) September 29, 2019

El homenaje a José José

Sarita Sosa, hija menor de José José informó que ya planea un homenaje para su padre tanto en México como en Miami, pero aún lo está organizando.

"Es muy temprano todavía realmente saber qué se va a hacer, pero por supuesto, México es su pueblo, es algo que se tiene que hacer, estoy haciendo todo lo posible para organizarlo lo mejor que pueda", dijo Sara Sosa en entrevista para Primer Impacto, de Univisión.

Estoy tratando de organizar algo aquí, también en Miami, que fue su segundo hogar, y México, que siempre va a estar en su corazón, agregó.

Asimismo, Sarita negó que el cáncer de páncreas hubiera sido la causa de muerte de "El Príncipe de la Canción".

"No fue el cáncer porque aun llegando acá él no tenía cáncer; como te dije él tenía una condición física y aun mejorando habían momentos difíciles para él", aseguró.

Sarita Sosa revela cómo fueron las últimas horas del 'Príncipe de la canción' y le envía un mensaje a sus medios hermanos. No te pierdas la entrevista de @crosarionews, hoy a las a las 6:30 pm ET/5:30 pm en Noticiero Univision Fin de Semana, @AquiyAhoraShow y en @PrimerImpacto. pic.twitter.com/xBSjNKn6Pu — Univision Noticias (@UniNoticias) September 29, 2019

Sobre los dichos que han expresado sus hermanos, Sarita Sosa explicó que su decisión de llevar a José José a Miami se tomó de manera conjunta. "(Traerlo a Miami) En realidad eso fue algo que decidimos los dos, la gente puede decir lo que quiera, pero eso es algo muy personal".

Sarita también aseguró que fue ella quien se encargó de darles la noticia del fallecimiento de José José a sus hermanos.

"Yo les llamé, como cinco o 10 minutos después de que pasó, porque obviamente tuve que controlarme un poquito, le llamé a mi hermano", dijo. "Les dije que aparte de todas las diferencias o circunstancias, tenemos que estar unidos aunque sea en este momento para él. Tenemos que poner el nombre de nuestro papá en alto y ésa debe ser la prioridad".

Agregó que José José se mantuvo alejado de los reflectores porque deseaba recuperarse y dar la sorpresa a su público con su regreso.

"Él quería que fuera una sorpresa, él quería recuperarse al 100 y que sus fans lo vieran siempre al 100", apuntó.

Sarita, la hija menor del gran José José, habla con @crosarionews acerca del legado musical del ´Príncipe de la canción´. Podrás ver la entrevista hoy en Noticiero Univisión Fin de Semana, @AquiyAhoraShow y mañana en @PrimerImpacto. pic.twitter.com/4T0BoHR5e4 — Univision Noticias (@UniNoticias) September 29, 2019

Cuestionada sobre sus razones para dar entrevistas a tan poco tiempo de la muerte de su padre, Sarita dijo que ella considera que ése habría sido el deseo del intérprete.

"No me gusta dar entrevistas, no me gusta la fama, no me interesa, por eso siempre he sido muy privada, pero sé que mi papá hubiera querido que yo hiciera esto por él", dijo.

auc