"Schitt´s Creek" gana 7 premios Emmy, lista completa de ganadores

Ni el covid-19 impidió que se llevará a cabo la entrega número 72 de los Emmy Awards 2020, desde el Staples Center de Los Ángeles, el anfitrión de la noche fue Jimmy Kimmel.

De acuerdo con El Heraldo, la Academia de la Televisión de los Estados Unidos realizó la Ceremonia de entrega de los Premios Emmy 2020 en su edición número 72. Los Emmy reconocen a lo mejor de la pantalla chica, una edición histórica que se lleva a cabo de manera diferente con una premiación virtual.

La gran vencedora de la noche fue la serie de la Pop TV "Schitt´s Creek", logró hacer historia al obtener siete codiciadas estatuillas.

A continuación, te dejamos la lista completa de los ganadores de los Emmys 2020.

MEJOR MINISERIE

"Watchmen"

MEJOR COMEDIA

"Schitt´s Creek"



MEJOR ACTOR DE COMEDIA

Eugene Levy por "Schitt´s Creek"

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL EN SERIE DRAMÁTICA

Zendaya por "Euphoria"

MEJOR ACTOR PRINCIPAL EN SERIE DRAMÁTICA

Jeremy Strong por "Succession"

MEJOR ACTRIZ DE COMEDIA

Catherine O´Hara por "Schitt´s Creek"

PROGRAMAS DE VARIEDADES Y TALK-SHOW

"Last Week Tonight with John Oliver"





MEJOR REALITY

"RuPaul´s Drag Race"

MEJOR ACTRIZ EN UNA MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Regina King por "Watchmen"

MEJOR ACTOR EN UNA MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Mark Ruffalo por "I Know This Much Is True"

ACTOR DE REPARTO SERIE DRAMA

Billy Crudup por "The Morning Show"

MEJOR DIRECCIÓN SERIE DRAMA

Andrij Parekh por "Succession"

MEJOR GUIÓN EN SERIE DRAMA

Jesse Armstrong por "Succession"

MEJOR ACTOR SERIE DRAMA

Jeremy Strong por "Succession"

TYLER PERRY PREMIO A LA EXCELENCIA A LA TELEVISIÓN

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Uzo Aduba "Mrs America"

ACTRIZ DE REPARTO COMEDIA

Annie Murphy por "Schitt´s Creek"

MEJOR SERIE LIMITADA

"Unorthodox" de Netflix

(Ann Ventura)