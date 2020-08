Scorpions: regalará trozos del muro de Berlín por 30 aniversario

Scorpions pondrá a la venta un deluxe box set que incluirá una versión inédita de la canción Wind Of Change, un libro y un trozo del muro de Berlín, la edición será limitada a 2020 unidades (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Scorpions se encuentra de manteles largos, la legendaria agrupación está celebrando los 30 años de una de sus canciones más icónicas "Wind Of Change".

De acuerdo con EFE, "Wind Of Change", de Scorpions, es considerada una de las bandas sonoras del final de la Guerra Fría.

El deluxe box set conmemorativo de "Wind Of Change: The Iconic Song", incluye 5 versiones de la canción "Wind Of Change", una de ellas inédita y la versión en español de "Viento de cambio", en formato CD y LP de 12 pulgadas y un trozo del muro de Berlín.

Este box set saldrá a la venta el 3 de octubre, Día de la Unidad Alemana, será una edición numerada y limitada a 2020 unidades, un libro en tapa dura de 84 páginas escrito por Edgar Klüsener, fundador y editor jefe de Metal Hammer.

En la caja se incluyen fotografías inéditas de Didi Zill (fotógrafo de la banda), así como la letra del famoso tema escrito a mano por Meine.

En tiempos de covid-19 y todas las teorías de conspiración locas en tiempos extremadamente difíciles, ´Wind Of Change´ es como un abrazo, un buen amigo de una época en que esperanza en un mundo pacifico parecía cumplirse. El sueño de la paz sigue vivo en esta canción.

Inspirada en la experiencia de tocar en el Moscow Music Peace Festival en 1989, "Wind Of Change" aunaba los sentimientos de esperanza, optimismo y perspectiva de un futuro mejor tras la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana.

(Ann Ventura)