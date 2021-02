Se acabó el amor, Kim Kardashian le pide el divorcio a Kanye West

Después de seis años de matrimonio, lujosas muestras de amor y una familia de cuatro hijos, Kim Kardashian inicia oficialmente el proceso para divorciarse del astro del hip-hop, Kanye West.

Fuentes familiarizadas que no estaban autorizadas a hablar públicamente confirmaron que la empresaria Kim Kardashian presentó la solicitud de divorcio en el Tribunal Superior de Los Ángeles, Estados Unidos. El documento no está disponible a la prensa, pero se espera que en unos días se den a conocer los términos de la separación, así como la distribución de sus bienes.

EIZA GONZÁLEZ EXPLOTA CONTRA FAN, LA ACUSA DE LLAMAR A LOS PAPARAZZIS

El sitio web de celebridades TMZ citó fuentes no identificadas diciendo que la separación era amistosa y que Kardashian había pedido la custodia compartida de los cuatro hijos de la pareja. Los motivos del divorcio no se conocieron de inmediato.

La crisis en el matrimonio de "Kimye" comenzó el año pasado cuando West, que padece un trastorno bipolar, realizó una inadecuada campaña para ser elegido presidente de Estados Unidos bajo el autodenominado Birthday Party.

En julio, Kardashian publicó un comunicado en el que pedía compasión por los problemas de salud mental de West. Sin embargo, la pareja parecía estar cada vez más distanciada, ya que el ganador de 21 premios Grammy pasaba la mayor parte del tiempo en su rancho de Wyoming y Kardashian permanecía en su mansión de Calabasas, en las afueras de Los Ángeles.

INVENTOS DE MEXICANOS QUE CAMBIARON LA HISTORIA

LAURA WESSER DEFIENDE A KIM KARDASHIAN EN SU DIVORCIO

Se sabe que Kim Kardashian tiene de su lado a la famosa abogada de los divorcios de Hollywood, Laura Wasser, quien llevó el divorcio de Jennifer Jason Leigh cuando ésta se separó de Noah Baumbach y recientemente de Miley Cyrus y Liam Hemsworth.

El inminente fin de Kimye acaba con una de las uniones de celebridades más famosas del siglo XXI entre una superestrella de reality shows y un magnate del hip hop y la moda.

Kanye West y Kim Kardashian comenzaron a salir en 2012 y tuvieron a su primera hija en 2013. West le propuso matrimonio poco después ese año usando una pantalla gigante en el estadio vacío de los Giants de San Francisco, y se casaron el 24 de mayo de 2014 en una fortaleza renacentista en Florencia, Italia.

HIJA DE RICARDO CRESPO ROMPE EL SILENCIO Y HABLA DE LA VIOLACIÓN

Era el primer matrimonio para Kanye West, mientras que Kim Kardashian llegaba al altar por tercera ocasión.

La solicitud de divorcio llega tras el anuncio de septiembre de que el programa que hizo famosa a su familia, Keeping Up With The Kardashians, llegará a su final en 2021 luego de 14 años al aire.

Con información de Publimetro.

(Aline Núñez)