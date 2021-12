Se acabó el amor; parejas de famosos que rompieron en el 2021

El 2021 marcó la separación de varias parejas de famosos, muchas de estas rupturas se dieron de forma inesperada, algunas fueron muy mediáticas, otras discretas y en términos amigables, pero ninguna dejó de sorprender a sus seguidores y a la prensa.

Infidelidades, desacuerdos, intereses distintos, rumores y más; fue lo que llevó a estas celebridades a poner punto final a su relación. Pese al cariño que se profesaban en público, se les acabó el amor.

PAREJAS DE FAMOSOS QUE ROMPIERON EN EL 2021:

ADAMARI COSTA Y TONI COSTA

Aunque aseguraron que se estaban tomando un tiempo, la pareja no ha dado indicios de reconciliación. Tras más de 10 años de relación y una hija en común, Toni Costa y Adamari López parecen haber decidió tomar caminos distintos. Eso sí, la pareja mantiene una muy buena comunicación en favor de su pequeña hija.

SHAWN MENDES Y CAMILA CABELLO

Shawn Mendes y Camila Cabello anunciaron su separación en sus historias de Instagram: "Hola chicos, hemos decidido terminar nuestra relación sentimental, pero nuestro amor mutuo como seres humanos es más fuerte que nunca. Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos. Apreciamos mucho su apoyo desde el principio y en el futuro".

KAROL G Y ANUEL

Rompieron el corazón de miles de seguidores tras confirmar que ya no estaban juntos. Fue en abril cuando la pareja comunicaba a través de un live en Instagram que su relación llegaba a su fin por acuerdo mutuo: "Siempre estoy viendo noticias que estamos, que no estamos... la realidad es que no estamos juntos, pero yo la amo", afirmó el cantante.

BILL Y MELINDA GATES

Se les acabó el amor de tanto usarlo. Ocurrió en verano, de forma inesperada, y tras 27 años de matrimonio. "Después de mucho pensarlo y mucho trabajo en nuestra relación, hemos tomado la decisión de terminar nuestro matrimonio", expusieron en un comunicado.

MAITE PERRONI Y KOKO STAMBUK

Estuvieron más de siete años juntos, pero finalmente decidieron tomar caminos distintos. Ambos aseguraron que no se trató de terceras personas, simplemente fue un ciclo que terminó y en el que tomaron la decisión adulta de terminar.

KIM KARDASHIAN Y KANYE WEST

Kim Kardashian y Kanye West solicitaron el divorcio en febrero, después de siete años de matrimonio. Kim mencionó en "Keeping Up with the Kardashians" que quería que "un compañero estuviera presente para experiencias más íntimas" y que no quería "un marido que viviera en otro estado".

ELON MUSK Y GRIMES

Elon Musk y Grimes recientemente se semisepararon, pero todavía viven juntos en la misma casa con su hijo, X Æ A-Xii. Elon compartió: "Es más que nada porque mi trabajo en SpaceX y Tesla me obliga a estar la mayoría del tiempo en Texas o de viaje en el extranjero y ella trabaja principalmente en Los Ángeles. Ella se queda conmigo ahora y Baby X está en la habitación contigua".

KALEY CUOCO Y KARL COOK

El que parecía matrimonio perfecto ha durado tres años. La actriz afronta así un segundo divorcio que, al menos, ha acabado de forma más amistosa que con Ryan Sweeting. En este caso, cada uno mantendrá su patrimonio intacto y no habrá compensaciones económica hacia ningún lado. Por cierto, el mismo día que Kaley Cuoco formalizó el divorcio, el 3 de septiembre, dejó de seguir a su ex en Instagram.

LIV TYLER Y DAVE GARDNER

Muy raro todo. La pareja se conoció en 2014, se comprometió en 2015, tuvo dos hijos por el camino (Sailor Gene, 2015, y Lula Rose, 2016) y se han separado en marzo de 2021... ¡sin haber llegado a casarse! Eso sí, como recogía 'The Sun', han mantenido en secreto la separación todo lo que han podido, para no perjudicar demasiado a sus hijos.

JENNIFER LOPEZ Y ALEX RODRÍGUEZ

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez cancelaron su compromiso en abril. En una declaración conjunta, mencionaron: "Nos hemos dado cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros emprendimientos y proyectos conjuntos".

ANA DE ARMAS Y BEN AFFLECK

Ambos lucían felices y enamorados e incluso muchos aseguraban que la pareja estaba próxima a anunciar su compromiso. Sin embargo, de manera sorpresiva anunciaron su ruptura tras más de un año juntos. Según los rumores, el deseo de la actriz de vivir fuera de Los Ángeles, orilló a Ben a tomar la decisión de separarse, pues el actor deseaba quedarse en la ciudad para mantenerse cerca de los hijos que tuvo con Jennifer Garner. Actualmente, Ben ha retomado su relación con Jennifer López y parece que Ana de Armas quedó en el recuerdo.

NICKY JAM Y CYDNEY MOREAU

Una relación por la que muchos apostaban, sobre todo después de que el cantante le entregara un anillo de compromiso y lo gritara a los cuatro vientos a través de sus redes sociales. Sin embargo, la pandemia pasó factura a la pareja y parece que tanto tiempo juntos no les vino bien, por lo que decidieron terminar su noviazgo de casi dos años y poner fin a su compromiso de boda.

MARIMAR VEGA Y HORACIO PANCHERI

Marimar Vega y Horacio Pancheri fueron otra de las parejas que anunciaron a principios de año su ruptura, envueltos en rumores de supuestas infidelidades por parte del actor, aunque él siempre lo negó. "Este mensaje es para comunicar que tomé la decisión de terminar mi relación con Horacio, convencida de que lo mejor es tomar caminos separados. Ojalá que algún día podamos vivir estos difíciles procesos personales sin publicaciones machistas que fomentan y perpetúan la codificación y nulificación de la mujer. Por mi parte sólo puedo decir que estoy en un mejor lugar enfocada en procurar lo mejor para mi vida", escribió Marimar Vega en Instagram.

JAVIER "CHICHARITO" HERNÁNDEZ Y SARAH KOHAN

Tras casi dos años de matrimonio y dos hijos en común, Javier ´Chicharito´ Hernández y Sarah Kohan dejaban ver en sus redes sociales a principios de año que ya estaban separados. Y, para terminar de confirmar la notica, la modelo interpuso una demanda de divorcio y manutención el pasado mes de febrero, según información publicada por la revista ¡HOLA!, la modelo acusó al jugador de no implicarse en la crianza de los niños y pedía la cantidad de 100 mil dólares como manutención, tomando en cuenta que el jugador gana 8 millones de dólares anualmente.

GIGI HADID Y ZAYN MALIK

Gigi Hadid y Zayn Malik rompieron en octubre después de una acalorada discusión entre Zayn y la madre de Gigi, Yolanda. Zayn supuestamente golpeó a Yolanda durante una discusión por la privacidad de Khai, el bebé de 13 meses de Zayn y Gigi, algo que Zayn negó en un comunicado para TMZ. Una fuente le dijo a People: "No están juntos en este momento. Sin embargo, ambos son buenos padres. Ellos comparten la crianza. Yolanda, por supuesto, es muy protectora con Gigi. Ella quiere lo mejor para su hija y su nieta".

LEILA GEORGE Y SEAN PENN

Leila George le pidió el divorcio a Sean Penn después de un año de matrimonio. Se dice que llevaban juntos desde 2016, pero su relación había sido intermitente a lo largo de los años. Una fuente le dijo a People: "Estuvieron juntos y luego se separaron. Sean logró que ella volviera, se dio cuenta de que había cometido un error y, cuando sintió que podría perderla, se esforzó por recuperarla. Regresaron durante la pandemia, se volvieron muy cercanos y se comprometieron hace unos meses, al comienzo de la cuarentena".

(Imelda Téllez)