Se apaga una luz de romanticismo: muere Manzanero víctima de covid

El mundo de la música está de luto, hace unos minutos se informó de la muerte del cantautor yucateco Armando Manzanero a los 86 años de edad.

Recordemos que hace pocos días se informó que el intérprete de "Somos novios" dio positivo a la covid-19, por lo que tuvo que ser hospitalizado desde 17 de diciembre.

Versiones de la familia aseguraban que la salud de Armando Manzanero estaba mejorando tras ser intubado, pero hace unas horas se dio la conocer la lamentable noticia.

A principios de diciembre, Armando Manzanero inauguró el Museo Casa Manzanero en Mérida, su lugar de nacimiento, mismo que está dedicado a la vida y a la exitosa trayectoria que tuvo a lo largo de más de 60 años.

Este 2020 Armando Manzanero también recibió un homenaje en la última entrega de los Latin Grammy en donde el español Pablo Alborán, Joy Huerta de Jesse & Joy, Luis Fonsi y Jesús Navarro interpretaron algunos de sus éxitos.

Q.E.P.D

Recordamos con cariño la plática que tuvo Adela Micha con el maestro Armando Manzanero.

A lo largo de su carrera, el originario de Mérida escribió más de 400 canciones, la mayoría de ellas interpretadas por cantantes como Luis Miguel, Alejandro Fernández, Chavela Vargas, Angélica María, entre otros.

¿Quién fue Armando Manzanero?

Armando Manzanero nació el 7 de diciembre de 1934, desde muy pequeño estuvo involucrado con la música ya que su padre era músico y fue uno de los fundadores de la orquesta Yucalpetén, por lo que a los ocho años comenzó a estudiar música en la escuela de Bellas Artes en Mérida.

Nunca en el mundo fue la primera melodía que compuso en 1950 y un año más tarde comenzó a trabajar como pianista. Para 1957, Armando Manzanero toma el cargo de director musical de la casa filial mexicana de la compañía discográfica CBS Internacional.

¡Lamentablemente falleció la madrugada de este lunes el gran compositor mexicano, Armando Manzanero tras luchar contra el COVID 19!! ????????



¡Lamentablemente falleció la madrugada de este lunes el gran compositor mexicano, Armando Manzanero tras luchar contra el COVID 19!! ¡Descanse en paz!

En los años 60 empezó a obtener éxito con sus composiciones ya que en 1962 ganó el quinto lugar en el Festival de la Canción en México y en 1965 se llevó el primer lugar en el Festival de la Canción en Miami con Cuando estoy contigo.

En 1966 el cantante Carlos Lico interpretó No, tema escrito por Manzanero y el cual llegó a los primeros lugares en la radio. Fue así que un año más tarde el yucateco grabó su primer disco Mi primera grabación al cual le seguirían otros como A mi amor... con mi amor, Manzanero al Grande y muchos más.

Algunas de sus canciones más famosas son Adoro, Somos novios, Esta tarde vi llover, No, Nada personal, Contigo aprendí y No sé tú.

ARMANDO MANZANERO NO TENDRÁ FUNERAL

Rosy Pérez, representante de Susana Zabaleta y también parte del equipo de Armando Manzanero, señaló que no habrá funeral debido al contexto que vive el país.

"Te comento, no habrá funeral, se va a cremar y no habrá ningún acto presencial por las condiciones que se presentan actualmente, él no falleció de la covid-19, murió a causa de un paro, pero fue voluntad del maestro no hacer ningún funeral", dijo Pérez.

(Azucena Uribe)