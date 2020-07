Se burlan de Galilea Montijo por "mover influencias" en pleno programa

Una de las conductoras más queridas de Televisa es Galilea Montijo y mucho se ha hablado de las influencias que esta tiene en la empresa y en el programa "Hoy", en su momento se dijo que fue gracias a ella que Héctor Sandarti regresó o incluso que la conductora de "HOY" fue quien sugirió que no incluyeran a su comadre, Inés Gómez-Mont en las nuevas producciones de la televisora.

De acuerdo a Grupo Fórmula, recientemente Paul Stanley se burló sobre las "palancas" que Galilea Montijo tiene en Televisa e hizo un comentario sobre este rumor.

"Gracias a tu agencia de colocación Héctor Sandarti está de regreso en Televisa", comentó el conductor sobre estos rumores, provocando la carcajada de Montijo.

Tras los señalamientos de Paul Stanley, Galilea Montijo no pudo más que reírse sobre este comentario que ha causado revuelo en los medios, pues algunos aseguran que en realidad Galilea sí es una persona muy influyente en Televisa.

"No le quiten el mérito a mi amigo, él tiene talento. ¿Tú crees que los productores me van a estar hablando? Solo a Magda me la traigo así", bromeó Galilea Montijo.

Héctor Sandarti y su regreso a Televisa

En entrevista para el programa "HOY" el conductor Héctor Sandarti comentó que fue Memo del Bosque quien lo buscó para la nueva emisión de "Un minuto para ganar VIP".

"Me llamó Memo del Bosque, me encantó, yo feliz de trabajar con Memo. Feliz de volver a mi casa Televisa", contó Héctor Sandarti.

También comentó que se ha hecho un par de procedimientos estéticos para lucir más rejuvenecido.

"Mi doctor me ha estado insistiendo, ´oye ya, tengo muchos procedimientos para ayudarte para que no te veas tan cansado´. Un día me convenció. Me veo más fresco y ya no me arrugo tanto de la frente", contó.

