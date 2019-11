Se cumplen 28 años sin Freddie Mercury, conoce su legado musical y su polémica vida

Un día como hoy, pero de 1991 falleció en su casa de Londres uno de los músicos más sobresalientes Farrokh Bulsara, mejor conocido como Freddie Mercury. El icónico cantante marcó un antes y un después en la historia de la música.





De acuerdo con 20 Minutos, el legendario cantante nació el 5 de septiembre de 1946 en Stone Town, Zanzíbar, en el seno de una familia parsi con origen en Gujarat, India, Farrokh Bulsara empezó a estudiar música a los 7 años y a los 12 formó su primera banda, llamada "The Hectics", que hacía versiones de Cliff Richard.

En 1964, se estableció con su familia en Inglaterra, antes de ser conocido mundialmente el cantante estudió diseño gráfico. Alternó trabajos como vendedor de ropa, cargador de equipaje en el aeropuerto de Heathrow con colaboraciones con distintos grupos de rock ingleses.

En 1970 conoció al guitarrista Brian May y al baterista Roger Taylor para formar Smile. En 1971 se les unió el bajista John Deacon y, a propuesta de Mercury, cambiaron el nombre del grupo a Queen, pese al desagrado de su manager. Fue en esa época en la que Freddie adoptó Mercury como apellido.

En 1973, Queen publicó su primer LP, un disco homónimo muy aplaudido por la crítica, y al año siguiente llegó Queen II, que contenía su primer número uno "Seven Seas of Rhye". A finales de 1974 llegó "Sheer Heart Attack", que les dio pie a darse a conocer en todo el mundo.

En 1975 "Bohemian Rhapsody" se convirtió en uno de los mejores singles de todos los tiempos, permaneciendo en el número 1 en las listas del Reino Unido durante nueve semanas. El vídeo, dirigido por Bruce Gowers, se acredita como el primer video promocional genuino. La canción ha aparecido regularmente en todas las principales encuestas de pop y recientemente fue nombrada nuevamente como el mejor single de todos los tiempos.

Para 1976, la banda británica ya se encontraba en la cima de las listas de éxitos a nivel mundial. Ese año realizaron una gira por los Estados Unidos y Japón, y en la primavera los cuatro álbumes residieron en el top 20 del Reino Unido. Más tarde, ese mismo año, lanzaron "A Day At The Races" y dieron un concierto gratuito en Hyde Park a una multitud estimada de 200.000 fanáticos. El año siguiente asistieron a dos grandes giras por los Estados Unidos, el sexto álbum de la banda, News Of The World y el legendario doble single A, We Will Rock You y We Are The Champions.

La voz de Freddie era considerada de barítono, pero el secreto de su excelencia residía en que entonaba como lo haría un tenor. Este secreto fue revelado en una investigación publicada en la revista Logopedics Phoniatrics Vocology.

Freddie confesó a sus más allegados su homosexualidad. Mary Austin y fue el gran amor del camaleónico cantante, su romance durante seis años, el rompimiento se dio cuando él le dijo que era homosexual y nació una amistad que duró hasta el final de los días del cantante.

Freddie Mercury, murió a consecuencia del VIH a los 45 años de edad, pero dejó un gran legado para el mundo de la música.

El cantante se enteró de que era portador de VIH positivo varios años antes de su muerte, pero todo su entorno trató de mantenerlo con el mayor hermetismo, a pesar que corrían fuertes rumores sobre su enfermedad y era visible su deterioro en las fotos.

En redes sociales el cantante se volvió tendencia y fue recordado por sus millones fans, quienes aún llorar su partida.

