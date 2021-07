Seguidores de “YosStop” convocan a marcha para exigir la libertad de la youtuber

Los seguidores de Yoselin “N”, mejor conocida como “YosStop”, convocaron a una marcha para exigir la libertad de la youtuber, quien fuera encarcelada por el delito de pornografía infantil y vinculada a proceso.

Sus fans se han reunido para convocar a quienes apoyen a la influencer a acudir a una marcha en donde se exija la liberación de la creadora de contenido en YouTube, quien continúa el proceso dese el penal de Santa Martha Acatitla por el caso de Ainara.

Fue a través de la cuenta de Instagram “Justicia para Yoss” en donde se publicó la convocatoria. La manifestación se estableció para el próximo 25 de julio a las 15:00 horas en Bellas Artes, Ciudad de México.

En la publicación se pueden leer varios a hashtags en donde se refleja el apoyo hacia “YosStop”; sn embargo, también hay algunos en donde siguen atacando a la víctima de este caso: Ainara Suárez.

Los seguidores de la influencer han intentado mostrar su apoyo en redes sociales mediante varias páginas de Instagram y otras cuentas en donde piden justicia para la influencer; sin embargo, el pasado 5 de julio en la primera audiencia sólo acudieron aproximadamente seis personas –fans– para apoyar a la implicada.

“YOSSTOP” MANDA CARTA DESDE PRISIÓN

Hace unos días, Gerardo González, novio de la youtuber, dio a conocer una emotiva carta que le entregó la influencer, donde dice que lo extraña, lo ama y espera que 'la rescate'.

Por medio de sus stories de Instagram, González relató la noche del sábado que pudo ver a su novia Yoseline, a quien le llevó un pastel de elote y espera que pronto pueda salir.

Asimismo, aprovechó para subir una emotiva carta que le entregó la youtuber, donde revela estar pasando por un momento emocional complicado, y todos los sentimientos que tiene para Gerardo.

Es muy difícil estar separada de ustedes, independientemente de todo lo horrible que es la situación, si estuviera contigo todo sería mucho mejor. Quiero que sepas que eres lo más importante para mí, que ninguno de nuestros problemas, ni siquiera cuando nos separamos 1 año, ha sido realmente fuerte, escribe Hoffman.

La youtuber manifiesta que tiene defectos, pero que nunca ha hecho algo con el afán de afectar a más personas, y se calificó como "transparente y honesta".

En una segunda hoja, la youtuber manifiesta sus emociones en cuanto a la situación en la que se encuentra y sobre la incertidumbre que le causa, pues realmente no sabe qué va a pasar con ella.

El psicólogo dice que mande a mi Freud por un café. Estoy sintiendo un chingo de emociones. Sé que hay que aguantar vara, sé que esto se va a resolver, pero ¿cuándo?, ¿cuánto tiempo?, ¿qué pasará en mi ausencia? (...). No lo sé... lo que sí sé es que espero con ansias que esto termine, manifiesta.

"Eres mi príncipe y aunque no me guste ser rescatada, espero a que me rescates", escribe la youtuber. Al final, leemos que le escribe "TE AMO UN CHINGO", y firma "Atte: tu nena Yoss".

(Imelda Téllez)