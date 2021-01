Selena Gómez triunfa cantando en español en su nuevo tema "De una vez"

Selena Gómez empieza el 2021 con el pie derecho y sorprende a sus fans con su regreso a la música, la famosa triunfó cantando en español en su nuevo tema "De una vez", una canción donde deja ver que está lista para un nuevo comienzo pues en sus coros y armonías deja en claro que se encuentra totalmente sanada y llena de amor propio.

La mañana del jueves 14 de enero, la intérprete de "Los Youti Love Me" anunció que sacaría una nueva canción, sus fans solo tuvieron que esperar unas horas para poder escucharla y verla presumir sus raíces mexicanas cantando totalmente en español y modelando un vestido floreado con un corazón luminoso en su pecho.

Este es el comienzo de algo que durante mucho tiempo había querido explorar. Espero que te guste tanto como a mí, escribió Selena Gómez sobre su nuevo tema.

La intérprete de "Lose You to Love Me" ya había anunciado por la mañana el nombre de la canción, publicación que acompañó con una fotografía en la que aparece la cantante luciendo una corona de flores y una especie de lámpara en forma de corazón sobre el pecho.



Con frases como "La herida de tu amor sanó", "No te tengo, me tengo a mí", "No me arrepiento del pasado, sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas, pero ahora este pecho es antibalas", Selena Gómez da un mensaje sobre el amor propio e indica que está lista para comenzar de nuevo. Los fans señalaron que esta canción podría estar inspirada en su ruptura amorosa con Justin Bieber pues es bien sabido que la cantante sufrió mucho en esa relación.

En el video se observa a la cantante estadunidense recorrer varias habitaciones de una casa, mientras la figura de corazón que porta en el centro de su pecho parece palpitar con cada paso que da.

De inmediato, algunos internautas comenzaron a especular que la canción forma parte de un nuevo álbum discográfico que muy pronto estrenará Selena Gómez; sin embargo, aún no hay más detalles sobre ello.

Con información de Milenio.

(Aline Núñez)