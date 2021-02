"Semen de ballena", el secreto de belleza de Eduardo Yáñez

Nuevamente el polémico actor Eduardo Yáñez genero críticas y burlas en redes sociales después de compartir su peculiar tratamiento en el rostro para verse joven.

Durante una entrevista para el programa "Hoy", Eduardo Yáñez compartió con una reportera que utiliza un peculiar tratamiento en su rostro para mantenerlo joven.

Eduardo Yáñez, de 61 años de edad, realizó tremenda revelación que provocó todo tipo de reacciones, con una gran sonrisa dijo usar semen de ballena, para mantener su piel radiante y con pocas líneas de expresión.

Tras dicha declaración Eduardo Yañez sonrió y aclaró que se trató de una broma ya que en realidad no usa dicha sustancia de ballena para mantener su atractivo.

"El semen de ballena, dicen que eso es lo mejor para la piel. Pues ahí dice en todas las cremas ´esto contiene semen de ballena´ ya lo voy a empezar a vender. I´m sorry, pero me gusta el buen humor y ustedes se me ponen de pechito", dijo Eduardo Yáñez.

Sin embargo, al parecer para los televidentes su declaración no fue graciosa y remarcaron que al parecer el actor usa bótox.

"Puro bótox"; "Cuál jovial? Ya dio el viejazo"; "Se veía hinchado porque estaba recién operado"; "Cordial con la prensa? Recién casi cachetea a un reportero de venga la alegría, jovial sus patas", se lee entre las reacciones.

(Azucena Uribe)