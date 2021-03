Señalan al actor Gonzalo Peña como cómplice de violación

Surge nuevo escándalo de violencia sexual en la farándula, la actriz y conductora Daniela Berriel denunció públicamente al actor de la telenovela "¿Qué le pasa a mi familia?" Gonzalo Peña de ser cómplice de la violación que sufrió.

A través de unos videos que compartió en su cuenta de Instagram, Danny Berriel hizo pública su historia de abuso, detalló que el ataque sucedió el 14 de marzo del 2020 cuando se encontraba de viaje en Acapulco, acusó a Gonzalo Peña de ser cómplice del abuso sexual que sufrió en manos de un hombre llamado Eduardo Ojeda.

No sé si esta sea la red social adecuada para hablar de esto, pero es la única que tengo por eso decido hacer este video por aquí", la actriz decidió hacer pública su denuncia tras ser decepcionada por las autoridades: "La denuncia ya está puesta, la puse hace un año, justo el día que pasó y pues no ha pasado nada, ellos siguen libres y ellos siguen su vida como si nada hubiera pasado. Es más, me acosan, me mandan mensajes, explicó.

Eduardo Ojeda es el nombre del que me violo y Gonzalo Peña el que me llevo a la casa, estuvo presente y fue su cómplice... JUSTICIA! — Danny Berriel (@dannyberriel) March 6, 2021

En sus dos videos de casi 10 minutos de duración, Daniela también envió un contundente mensaje al actor de ¿Qué le Pasa a Mi Familia?: "Te digo a ti, Gonzalo: ´no entiendo, no entiendo por qué sigues buscándome a mí y no entiendo por qué ahora estás buscando a mi hermana. No entiendo por qué si viste que me estaban violando, no me ayudaste. No entiendo, no lo voy a entender, pero quiero que sepas que te perdono, tú en los mensajes me dices... me pides perdón ¿no? Aquí está la respuesta, te perdono pero eres cómplice de mi violación, tú estuviste presente, y la denuncia también está puesta para ti".

Te perdono, pero cada acción tiene una consecuencia, y tú me violaste, así que le pido a las autoridades que hagan justicia porque yo hice todo lo que una víctima tiene que hacer para que se haga justicia.

No olviden sus caras ellos violaron a Danny ella puso una denuncia hace un año y no es justo que Eduardo Ojeda y Gonzalo Peña sigan como si nada tranquilamente mientras la chica está viviendo lo que le sucedió VIOLADORES MERECEN ESTAR PAGANDO!#JusticiaParaDanny pic.twitter.com/fj5ct7fnW8 — Itzel ? (@lapumista) March 6, 2021

La también modelo comentó que otro de los motivos por los que decidió alzar su voz mediante redes sociales, fue por miedo, "Como temo por lo que pueda pasarme a mí, como lo que pueda pasarle a mi familia, a mi hermana y a otra niña, por eso decidí alzar la voz", explicó Danny Berriel.

Danny Berriel expresó que hace cinco años conoció a Gonzalo, fueron pareja y aunque la relación no funcionó, lo volvió a ver en marzo de 2020 ante la insistencia de una de sus amigas, quien comenzó a salir con el hermano del actor y quien también le aseguró que él la estaba buscando de nuevo, por lo que ella accedió a darle otra oportunidad.

Daniela Berriel mostró los mensajes que el actor le ha mandado desde aquel día, en donde le pregunta qué hizo mal y lamenta que ya no le hable más e incluso mostró los mensajes que le ha mandado a su hermana en los últimos días.

