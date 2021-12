¿Será...? Laura Bozzo asegura que no volverá a hablar mal de nadie

Laura Bozzo asegura que no volverá a hablar mal de la gente y que colaborará con las autoridades para resolver sus problemas legales.

Durante una plática con la prensa, la conductora peruana se mostró sensible y reflexionó sobre lo que ha vivido en todo este tiempo.

También informó en qué parte del proceso se encuentra su situación legal y que está en toda la disposición de colaborar con las autoridades.

Laura Bozzo con problemas fiscalesLaura Bozzo explicó: "Acá yo tengo problemas porque mi contador me metió en un lío con triple tributación, o sea, si ustedes sacan la cuenta, me están cobrando más de lo que gano en un año, eso no es evasión de impuestos, mi problema, y ya lo estoy aclarando, y la próxima semana probablemente estaré con el Procurador Fiscal, que le pedí una reunión para de una vez negociar y terminar, y me lo da, acá no hay ningún tipo de persecución, acá el que no la debe, no la teme".

Sin embargo, al escuchar que mucha gente e incluso compañeros del medio artístico la han juzgado por su problema legal, la conductora reflexionó y expresó: "Esta vez aprendí a callar cuando debo de callar, a no meterme en la vida de nadie, a ser feliz y a concentrar todas mis energías en lo que me queda de vida. No sé si será mucho o será poco, y además que no me interesa, que Dios los bendiga".

Como se recordará, en meses pasados Bozzo perdió una demanda por daño moral interpuesta por Gabriel Soto e Irina Baeva, luego de manifestarse a favor de Geraldine Bazán, ex esposa del actor, y despotricar contra el mexicano y la rusa.

Finalmente, Laura reveló que ya se encuentra en pláticas con algunas personas interesadas en llevar su vida a la pantalla chica, por lo que no descarta que en poco tiempo pueda estar totalmente involucrada en la realización de este proyecto.

(Imelda Téllez)