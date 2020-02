Sergio Mayer negó tener vínculos con el capo llamado "La Barbie": "En todo me han vinculado y no me han comprobado nada"

Hace unos días se llevó a cabo la premier de la película "Loco por ti" protagonizada por Jaime Camil y Sandra Echeverría, donde se le cuestionó al actor la supuesta relación de su cuñado Sergio Mayer con el narcotraficante "La Barbie" y esto respondió.

De acuerdo a Grupo Fórmula, en la alfombra roja de "Loco por ti", el padre del actor Jaime Camil, Don Jaime Camil se detuvo a platicar con la prensa y aprovechó para defender a su yerno, Sergio Mayer, tras relacionársele con el crimen organizado

"Esas son babosadas", indicó Don Jaime Camil.

Jaime Camil hijo también defendió a su cuñado, al asegurar que como vive en Estados Unidos, "no me gusta opinar de temas que no conozco, pero siempre vas a apoyar a la familia, siempre".

Por su parte Sergio Mayer envió un mensaje a sus detractores para callar todos los rumores de sus supuestos vínculos con "La Barbie".

El diputado Mayer fue de los últimos en arribar a la alfombra roja y aseguró que no tiene vínculos con el crimen organizado:

"No salen de una, y luego sacan otra, y luego otra, y no terminan, una y otra, y otra y hasta ahorita no me han comprobado nada y en todo me han vinculado y siguen con lo mismo".

(Azucena Uribe)