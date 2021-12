Sergio Mayer rompió el silencio sobre sus presuntos vínculos con el narco

En los últimos días, Sergio Mayer ha estado inmerso en la polémica, el actor también es uno de los famosos que ha sido señalado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico en el libro "Emma y las otras señoras del narco".

La periodista Anabel Hernández asegura que Sergio Mayer e Issabela Camil tuvieron nexos con el narcotraficante Édgar Valdez Villareal "La Barbie".

LOS FAMOSOS QUE SÍ ACEPTARON HABER TENIDO VÍNCULOS CON EL NARCOTRÁFICO

Durante un encuentro con los medios de comunicación en el Aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Sergio Mayer rompió el silencio y habló de los señalamientos de la periodista Anabel Hernández.

Sergio Mayer negó tener algún vínculo con el narcotráfico, el ex Garibaldi afirmó que la información de Anabel Hernández es incorrecta.

Anabel Hernández tiene todo mi respeto como periodista seria, siempre hace periodismo de investigación, pero eso no quiere decir que quien le dé la información tenga la razón o sea correcto.

Sergio Mayer menciono que hace doce años también fue victima de difamación, pues la periodista Anabel Hernández también lo acusó de tener nexos con el crimen organizado, pero dicha información nunca fue comprobada.

Sergio Mayer también sobre el pleito que protagonizó el fin de semana con el conductor Javier Ceriani.

Durante la Expo Compositores en Los Ángeles, California, Javier Ceriani cuestionó a Sergio Mayer sobre las acusaciones que pesan en contra del actor en el libro "Emma y las otras señoras del narco".

Sin embargo, los ánimos subieron de tono cuando Sergio Mayer aseguró que Javier Ceriani le faltó el respeto a Issabela Camil. El ex Garibaldi reaccionó muy mal en un video se observa que el actor le dijo al conductor del programa "Chisme No Like" que le estaba dando la cara, pero le apunta con el dedo.

Sergio Mayer le pidió a Javier Ceriani que no lo provocara porque lo único que quería el conductor era rating para su programa.

En entrevista con el programa "Suelta La Sopa", Sergio Mayer habló sobre el altercado con Javier Ceriani, el actor afirmó que el conductor de "Chisme No Like" no fue a desempeñar una labor periodística pues solo quería provocarlo.

Él no iba a trabajar, iba a provocarme. Pasó como señorita México por la alfombra roja. Yo atendí a todos los periodistas que estaban ahí, uno por uno.

Mayer Bretón asegura que él respondió a todas las preguntas, pero desde el inicio Javier Ceriani lo acosó y provocó para ocasionar un escándalo, además, reveló que el conductor lo empujó en dos ocasiones.

Esta persona no iba a trabajar, iba a acosar. Yo tengo el derecho de responderle a quien quiera y a quien no quiera, y me estuvo acosando, además me empujó dos veces.

(Ann Ventura)