Sergio Mayer se va contra Gustavo Adolfo Infante: "Es una piedra en el zapato"

Para mí Gustavo no es un tema mayor, me parece como una piedra en el zapato, es algo... o sea, tiene los medios para estar molestando, para estar desacreditando, (...) él va a seguir desacreditándome, entonces yo no me voy a desgastar en eso, me da cosita, si fuera un contrincante importante, pues quizás, pero esto lleva 12 o 15 años, ya hay una denuncia que hice en su momento, donde tengo también los elementos que un juez le prohibió hablar de mi hace 12 años, esto no es nuevo, concluyó.