Shakira desata el enojo de los seguidores de Metallica por esta razón

Durante el concierto "Live In Paris", Shakira realizó un cover de la icónica canción de Metallica "Nothing Else Matters" y esto provocó cientos de críticas en su contra (FOTO TOMADA DE IG @shakira)

De nueva cuenta Shakira hizo enojar a los seguidores de Metallica, la famosa cantante colombiana compartió un mensaje que no fue del agrado de los seguidores de la banda estadounidense.

En innumerables ocasiones Shakira ha demostrado su gusto por el rock y el metal, y esta vez no fue le excepción.

A través de su cuenta de Instagram, Shakira compartió con sus millones de fans, que estaba escuchando a Metallica y también se estaba pintando las uñas.

Como era de esperarse se desató la polémica, Shakira dividió las opiniones en redes sociales. Los seguidores de Metallica aseguraron que la cantante no era capaz de citar una sola canción del grupo.

Otro usuario comentó en su publicación que la acción de la intérprete de "Antología" podría representar un enorme beneficio para Metallica (y no al revés), ya que Shakira supera en seguidores a Metallica.

Cabe recordar que Shakira realizó un cover de Metallica, en el concierto en vivo "Live In Paris" en el que interpretó "Nothing Else Matters", con su particular estilo.

Con información de 24 Horas

(Ann Ventura)