Shakira, Maluma, J Balvin y más; famosos condenan represión en Colombia

Me uno invitándolos a pensar profundamente en buscar una verdadera PAZ y concientizarnos profundamente en que la única salida es la tolerancia... fortalecernos para encontrar la calma, el sosiego, a través del diálogo, la transparencia, cuyo fin primordial y contundente sea el camino para CUIDAR VIDAS. NO MAS MUERTES, NO MAS AGRESIONES.