Shakira, Miguel Bosé, Ringo Starr y Elton John vinculados a los Pandora Papers

De acuerdo con el diario El País, más de 11,9 millones de documentos confidenciales han salido a la luz y destapado los negocios offshore de algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo.

Los Pandora Papers (Papeles de Pandora) es una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en la que El País y La Sexta han colaboraron con medios de comunicación de más de 100 países, y han puesto al descubierto el uso de estructuras opacas por monarcas, políticos o artistas. Este tipo de sociedades, radicadas en países distintos del domicilio fiscal de sus administradores, son legales siempre que el propietario las declare donde resida.

En esta lista se mencionan a reconocidas celebridades como Shakira, Julio Iglesias, la modelo Claudia Schiffer, Ringo Starr, Elton John y Miguel Bosé.

Estos famosos son acusados de tener sociedades en el extranjero para no pagar impuestos, estas estrellas son tachados de ser evasores fiscales y presuntamente han escondido millones de dólares.

SHAKIRA

La cantante colombiana Shakira es mencionada con tres empresas registradas en las Islas Vírgenes Británicas, un territorio caribeño señalado a menudo como paraíso fiscal por su régimen de impuestos preferente y la confidencialidad que ofrece: Light Productions Limited, Light Tours Limited y Titania Management Inc.

Las compañías se abrieron en abril de 2019, a través del despacho panameño OMC, cuando la prensa ya había dado a conocer que el fisco español estaba investigando las finanzas de Shakira.

El hecho de contar con sociedades en el extranjero se basa en una cuestión puramente operativa y comercial, y en ningún caso para disfrutar de ventaja o aprovechamiento fiscal alguno, sostienen sus representantes legales.

ELTON JOHN

Elton John tiene más de una docena de compañías registradas en las Islas Vírgenes Británicas para canalizar sus ingresos derivados de diferentes actividades. Su marido, David Furnish, figura como director en todas ellas.

Además de su trabajo como cantautor, Elton John ha escrito la música de adaptaciones teatrales como "El Rey León" y "Billy Elliot: El musical". Los nombres de algunas de sus compañías están inspirados en ellas: WAB Lion King Ltd, HST Billy Elliot Ltd... Los representantes del artista aseguraron al ICIJ que todas sus sociedades offshore tributan en el Reino Unido y que no se han usado para reducir sus impuestos.

CLAUDIA SCHIFFER

Claudia Schiffer aparece en los Pandora Papers como beneficiaria de 51 Red Balloons Holdings Limited y el fideicomiso The Roxy Trust, junto a otras estructuras establecidas en las Islas Vírgenes Británicas para administrar los derechos de su marca comercial.

La modelo figura en los documentos con su nombre de casada, Claudia De Vere Drummond, de acuerdo con los medios alemanes Westdeutscher Rundfunk y Süddeutsche Zeitung. Los representantes de la modelo afirman que está al corriente en el pago de sus impuestos en el Reino Unido, donde reside.

RINGO STARR

El ex baterista de The Beatles, Ringo Starr, creó dos compañías bahameñas que fueron utilizadas para comprar propiedades inmobiliarias, entre las que figura una "vivienda particular" en Los Ángeles.

En los Pandora Papers también aparece un mínimo de cinco fideicomisos panameños: tres de ellos son para seguros de vida que tienen a sus hijos como beneficiarios y otro tiene sus ingresos por royalties y actuaciones en vivo. Los representantes del artista no contestaron a las preguntas del ICIJ.

MIGUEL BOSÉ

Miguel Bosé aparece vinculado desde 2016, a Dartley Finance SA, sin que conste una fecha en la que se extinga dicha relación, aunque la sociedad "offshore" había sido inscrita diez años antes en Panamá.

Según La Sexta, en agosto de 2016, se produjo una reunión de los directivos de la compañía, en la que se acordó cancelar las 10.000 acciones al portador de la sociedad y sustituirlas por la misma cantidad de títulos nominativos a favor del cantante.

El encuentro que otorgó la titularidad de esta sociedad panameña coincide con la mudanza de Bosé a Panamá y se produce dos años antes de que se trasladara, a finales de 2014, junto a su pareja y sus cuatro hijos al país centroamericano.

JULIO IGLESIAS

Julio Iglesias tiene al menos 20 sociedades en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Dichos organismos han sido utilizadas por el cantante español para comprar casas de lujo en Miami y un avión.

