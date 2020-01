Shakira por fin reveló porque no quiere ser la esposa Gerard Piqué, su razón asombró a muchos (FOTO TOMADA WEB)

Shakira reveló porque prefiere ser amante de Gerard Piqué y no su esposa, pareciera que fue ayer cuando la colombiana le prometió a Piqué un mojito, dos mojitos y tener hasta 10 hijos con él, pero esto quedó en el olvido para la cantante, pues hizo público que no está interesada en el matrimonio, no con el futbolista.

La cantante ella y el defensa del Club Barcelona, estuvieron juntos en una entrevista, donde explicó que cuando vio al padre de sus dos hijos Sasha y Milán, quedó totalmente prendada de él. Y es que hay que recordar que las dos estrellas se conocieron en el Mundial de Sudáfrica 2010 y fue ahí que cupido los flechó.

Conforme pasaba la entrevista, Shakira fue cuestionada por el conductor del noticiero del por qué todavía no habían formalizado ya su relación a lo que ella contestó que todo se debe a que le tiene miedo al matrimonio.

"Prefiero que me vea como su novia, su amante. Un poco como la fruta prohibida. Quiero mantenerlo alerta. Quiero que piense que todo es posible, dependiendo del comportamiento", comentó la colombiana, mientras que el futbolista sonreía tímidamente.

Shakira no desea casarse porque le "da miedo" y cree que el seguirse viendo como novios de manita sudada es una manera de asegurar que "piense que todo es posible" entre ambos.

(Imelda Téllez)