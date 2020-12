Shakira y Black Eyed Peas causan furor con el video de "Girl Like Me"

Shakira se unió para ser parte del álbum Translation de los Black Eyed Peas con la canción "Girl Like Me", con un look ochentero que ha cautivado a más de uno (FOTO TOMADA DE VIDEO)

Shakira se unió para ser parte del álbum Translation de los Black Eyed Peas con la canción "Girl Like Me". A pesar de que el sencillo se lanzó el 19 de junio junto con el álbum, el video estaba pendiente pero finalmente se estrenó este viernes, causando un furor total en redes sociales. La imagen ochentera de la colombiana conquisto a más de uno, se le ve montando patineta y con un peinado, lo cual es poco usual en ella.

En el video la cantante vuelve a bailar después de su presentación en febrero en el SuperBowl e, incluso, hace el famoso moonwalk del cantante Michael Jackson. Frente al estreno la cantante dijo: "No saben lo feliz que estoy con sus comentarios y la respuesta a "Girl Like Me", más de lo que podía desear!! Los quiero!!".

En el video Shakira baila vestida con una pinta ochentera y recorre el estudio con su patineta, la cual ya se había visto en sus redes sociales.

En uno de los comentarios del video, Will.i.Am confiesa que se reunió con Shakira para hacer la canción en el 2008, es decir, el sencillo estaba listo desde hace 12 años. Y confesó que hizo varias versiones de la canción, pero finalmente "encontramos la vibra perfecta para ella".

El lanzamiento del video se venía anticipando desde hace varios meses con tuits de los integrantes del grupo pidiéndole a los fans que "esperaran" y que los disculparan por retrasar tanto el audiovisual.

Hace unos días La famosa actriz Gwyneth Paltrow, conocida por su rol de Pepper Pots en "Iron Man", le envió a la cantante colombiana Shakira un regalo de su exclusiva línea de productos "Goop". El especial obsequio de la amiga personal de la colombiana consistió en utensilios de cocina de alta calidad, diseñados por la actriz galardonada con el Premio Oscar.

Oh por Dios, gracias Gwyneth Paltrow por las piezas de cocina más lindas que he tenido! Después de tener cerámica, no tóxica y rosa, no volveré atrás! Ahora, necesito a alguien que me enseñe a cocinar, expresó la colombiana en su cuenta de Instagram.

(Imelda Téllez)