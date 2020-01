Shanik Berman se hizo unos "arreglitos" estéticos y generó polémica al decir: "Si cumples cierta edad, ya no sirves como mujer"

La controversial conductora de espectáculos Shanik Berman, se hizo unos "arreglitos" estéticos durante una emisión en vivo del programa "Hoy", donde generó controversia al negarse a revelar su edad y decir que las mujeres dejan de servir al cumplir años.

De acuerdo con Publimetro, Berman participó en un debate en vivo durante un programa matutino para confesar por qué odia decir su edad y momentos más tarde, la conductora se sometió a un "arreglito" estético.

Si cumples cierta edad es como que no sirves como mujer... siento que si digo la edad que tengo me va dar un infarto al corazón, dijo Shanik al borde del llanto.

La conductora pasó por las manos del doctor Juan Carlos Arellano, un cirujano vascular quien le aplicó una inyección de ácido hialurónico en el cuello.

Shanik dijo que no le dolió el procedimiento y que le pareció muy sencillo.

LAS CRÍTICAS Y REACCIONES DE LOS USUARIOS DE REDES SOCIALES

Los usuarios no pudieron evitar criticar el comportamiento y las palabras Berman, quien menospreció a las mujeres.

"Lo que deberías es dejar de hacerse tantas cosas en el cuello y aceptar la realidad. Lo único que pasara es que despues se le va a estirar de nuevo todo ese pellejo.", "No quiere decir su edad, solo logra la burla, lo que se ve no se juzga, no hubiera permitido salir sin maquillaje, se ve fatal, no es una jovencita.", "Que le den una planchada en una buena tintorería"

El cirujano aseguró que los cambios en el cuello de Shanik Berman, se reflejarán en los próximos 10 días.

(Imelda Téllez)