"Si me dan Hoy, corro a Andrea Legarreta": aseguró Alfredo Adame

Durante una entrevista el polémico conductor Alfredo Adame causo sorpresa al revelar que si él tuviera el poder de sacar a alguno de los conductores del programa "Hoy" sería a Andrea Legarreta.

De acuerdo a Grupo Fórmula, Alfredo Adame aseguró que si los ejecutivos de Televisa le dan la oportunidad de producir y conducir "Hoy" lo primero que haría sería despedir a Andrea Legarreta.

"No pues no ves que cuando me dijeron te lo damos y me dijeron qué cambios harías y lo primero que dije fue correr a Andrea Legarreta y eso me costó que no me lo dieran".

Seguro de su decisión, Adame aseguró a la prensa que si le dan la emisión, únicamente se quedaría con Galilea Montijo y Raúl Araiza.

"Si se van y me lo dejan claro que le entro, se los dejo en 18 puntos de rating con 13 menciones diarias, como lo tenía, si Televisa me da el programa Hoy para conducirlo y producirlo se los aumento mil por ciento en ventas, rating, en lo que quieran, así de fácil. Me quedo nada más con Galilea Montijo y el Negro Araiza", indicó.

Alfredo Adame en YouTube

Alfredo Adame también compartió con la prensa que prepara un proyecto por YouTube en donde la noticia será la protagonista.

"No les voy a decir nada hasta que vayan a la presentación del proyecto, ahí se darán cuenta, es un programa que será para YouTube y luego seguramente irá a un canal de televisión. Se llama ´El Diario del Vengador´, cosas del espectáculo, del acontecer diario, noticias, contenidos inteligentes, no babosadas, no batallas de nadie, aquí el protagonista de este programa va a ser la noticia, los personajes diarios, la gente y no los conductores de un programa".

Aseguró que hasta ahora tiene tres propuestas de conductoras para acompañarlo en la conducción que podrían ser: Paola Zazo, Pamela Cerdeira o Fernanda Tapia. "A ver si nos entendemos, ya ven que dicen que soy difícil".

Y también confirmó su participación en un reality show en donde participarán 12 celebridades.

"Más adelante les tengo, no les voy a decir qué, es un reality show ni se imaginan con quién. Van a ser doce personajes, lo más granadito, lo más fino y distinguido del ambiente del espectáculo, ya para que la gente no ande viendo bobadas y porquería de programas que no aportan nada".

(Azucena Uribe)