"Siempre traigo una pulsera": Romina de como Niurka la protege con santería

La hija de Niurka Marcos, Romina Marcos generó polémica recientemente, pues reveló que su mamá la protege con santería, haciendo que las personas que la lastiman se alejen de su vida.

USUARIO EXHIBE SUPUESTO "ENGAÑO" DE VENTANEANDO Y SALINAS PLIEGO SALE AL RESCATE

Recordemos que Romina Marcos ha demostrado que tiene talento para la música y para el baile con su más reciente participación en "Las Estrellas Bailan en Hoy", en donde salió victoriosa con el primer lugar.

Fue en una entrevista con TvNotas, en donde Romina defendió su religión de la santería y explicó que muchas personas ven esta práctica como algo negativo, pero que es todo lo contrario, pues se pueden hacer limpias para protección.

"Muchas personas piensan que es una religión fea, pero es una fe muy bonita, te hacen limpias para proteger y prevenir", expresó la joven.

En este sentido, Romina Marcos aseguró que con la santería se pueden alejar a personas que no te hacen bien, pero que sin hacerle año. Por ello, reiteró que su mamá la protege con su religión.

"Muchos piensan eso, pero no es así. Si quieres alejar a alguien de tu vida, pides que lo alejen de ti, pero no le hacen daño a la persona. Es una religión muy difícil, que lleva tiempo, dedicación y respeto y por medio de mi mamá nos protegen, a ella la protegen de las envidias", comentó Romina Marcos.

Resaltó que Niurka la protege con la santería de las personas que envidian su belleza y su forma de ser. Incluso, aseguró que esta protección la ha ayudado sobre todo ahora que ha ganado mayor popularidad.

BELINDA ADELANTA LA NAVIDAD, REGALA QUIMIOTERAPIAS Y JUGUETES A NIÑOS CON CÁNCER

"También me tengo que proteger por medio de pulseritas que mi mamá manda a hacer con gente de su religión y siempre traigo una pulsera puesta. Yo soy hija de Yemayá, la santa del mar y cada vez que voy al mar tengo que pedirle permiso para entrar porque si no, me puede llevar con ella. Una vez casi me ahogo por no pedir permiso, hay que tener cuidado", indicó.

(Azucena Uribe)