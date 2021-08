Sigue siendo "Amor eterno", Juan Gabriel a 5 años de su muerte

Este 28 de agosto se cumplen 5 años de la inesperada muerte de Juan Gabriel, en 2016, se apagó una de las más grandes voces de la música mexicana.

Juan Gabriel falleció a los 66 años a causa de un infarto al miocardio, el cantante se encontraba en Santa Mónica, California, Estados Unidos, en la gira "México es todo", cuando perdió la vida. La muerte de "El Divo de Juárez" coincidió con la transmisión del último capítulo de su bioserie "Hasta que te conocí".

Juan Gabriel ofreció su último concierto en Los Ángeles Forum, en Inglewood, California, el 26 de agosto de 2016, en el que logró reunir a 17 mil 500 seguidores.

Alberto Aguilera Valdez, mejor conocido como Juan Gabriel nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán. Fue hijo de Gabriel Aguilera y Victoria Valadez. El cantautor fue el menor de 10 hermanos.

Juan Gabriel hizo historia en la música, el cantante fue uno de los más destacados compositores de los últimos años. Desde muy pequeño mostró su gran talento a los 13 años escribió su primera canción la "Muerte del Palomo".

A los 15 años, Juan Gabriel escapó del orfanato en donde se encontraba para perseguir uno de sus máximos sueños actuar. Mientras que sus inicios musicales comenzaron en los bares de Ciudad Juárez, Chihuahua. Cuando tenía 16 años, trabajó en el emblemático Noa-Noa, donde hizo su debut musical como Adán Luna.

Uno de los episodios más dolorosos que sin duda marcaron la vida de "El Divo de Juárez" fue cuando mientras buscaba que un sello discográfico grabara sus canciones fue acusó de robar unas joyas. Juan Gabriel estuvo presó durante 18 meses en Lecumberri.

Se inspiró en Juan Contreras (su maestro) y en Gabriel Aguilera (su padre) para crear su nombre artístico "Juan Gabriel".

EL MITO DETRÁS DE LA MUERTE DE JUAN GABRIEL

La muerte de Juan Gabriel significo un golpe muy doloroso para todos los fans del intérprete de "Caray", a 5 años de su muerte existe el mito de que el cantante sigue vivo y solo fingió su muerte.

Joaquín Muñoz ha sido uno de los encargados de alimentar este rumor, su ex manager escribió el libro, "Juan Gabriel y yo detrás de la Muerte" en el que asegura que el cantante sigue vivo.

Este libro es la muestra de que Juan Gabriel sigue vivo, en el libro vienen cientos de correos electrónicos en los que me he escrito últimamente. Él no ha muerto, él sigue vivo a pesar de que mucha gente no lo pueda creer, aseguró Joaquín Muñoz en la presentación del libro.

En varias ocasiones Joaquín Muñoz ha asegurado que Juan Gabriel reaparecerá y pedirá perdón a todos sus seguidores por fingir su muerte y revelará las supuestas razones de por qué fingió su muerte.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Gabriel (@soyjuangabriel_)

HERENCIA DE JUAN GABRIEL

Tras la muerte de Juan Gabriel se desató una disputa legal por la herencia, sus hijos Joao Aguilera, Alberto Aguilera Jr., interpusieron demandas contra su hermano Iván Aguilera Salas para ser reconocidos como hijos legítimos y tener derecho a la fortuna de su padre. Al litigió también se sumó Pablo Aguilera hermano del cantautor.

De acuerdo con el portal CelebrituNerWorth, Juan Gabriel habría dejado una fortuna valuada en aproximadamente 30 millones de dólares; el cantante logró generar esta cantidad por su trabajo como compositor y productor.

Mientras que la revista Forbes reveló que Juan Gabriel ocupó el lugar número 18 entre los músicos más ricos del mundo, con ingresos solo en 2015, de 11 millones de dólares.

Tras muchos dimes y diretes, Iván Aguilera, único hijo biológico de Juan Gabriel, fue nombrado heredero universal y actualmente es el beneficiario de los múltiples bienes que dejó el cantante.

50 AÑOS DE UNA BRILLANTE Y EXITOSA CARRERA

En este 2021, Juan Gabriel cumpliría 50 años de carrera, el cantante lanzó su primer disco el 4 de agosto de 1971 titulado "El Alma Joven" por RCA Victor."No tengo dinero", fue su primer éxito musical con el que alcanzó disco de oro y logró su primera aparición en televisión en el programa "Él y ella".

Su segundo material discográfico fue grabado en 1974, "Juan Gabriel con el Mariachi Vargas de Tecalitlán", incluyo exitosas canciones como "Se me olvidó otra vez", "Esta noche voy a tenerla" y "Que sea mi condena".

Otros de sus discos más destacados son: "Te Llegará Mi Olvido", "Siempre en Mi Mente", "Me Gusta Bailar Contigo", "Recuerdos", "Pensamientos", "Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes", "Abrázame Muy Fuerte", "Los Dúo 1 y 2".

Juan Gabriel grabó 34 álbumes de estudio y vendió más de 100 millones de discos a nivel mundial. A lo largo de su trayectoria compuso 1500 canciones. Antes de grabar su primer disco como solista fue corista de Roberto Jordán, Angélica María, Estela Núñez y César Costa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Gabriel (@soyjuangabriel_)



Las canciones de Juan Gabriel han sido traducidas a idiomas como el alemán, inglés, turco, francés, italiano y griego.

JuanGa cumplió su sueño y actuó en 8 películas como "Nobleza ranchera", "En esta primavera", "Mi vida", "Del otro lado del puente", "El Noa-Noa" y ¿Qué le dijiste a Dios?.

Juan Gabriel hizo importantes duetos musicales con artistas nacionales e internacionales como Lucha Villa, Daniela Romo, Vicente Fernández, Rocío Dúrcal, entre otros.

Juan Gabriel ganó numerosos premios como Grammys, Latin Grammy, Antorchas y Gaviotas de Plata y Oro en el Festival Viña del Mar, además, de premios Billboard, People Choice, Premio Lo Nuestro, Premio Nipper, Premio ASCAP, fue nombrado Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación en 2009.

El intérprete de "Querida" fue nombrado huésped de honor de Buenos Aires, El Vaticano, Madrid y Asunción. Los reyes de España le otorgaron el galardón de Laurel de Oro por su trayectoria, premio a la Excelencia Universal en 2006.

El cantante también tiene su estrella en el Paseo De la Fama de Hollywood, la cual fue inaugurada en 2002. En la Plaza Garibaldi, de la Ciudad de México, Juan Gabriel tiene su propia estatua.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Gabriel (@soyjuangabriel_)

CELEBRACIONES POR LOS 50 AÑOS DE CARRERA DE JUAN GABRIEL

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Gabriel (@soyjuangabriel_)

PLAYLIST Y HORÓSCOPOS CON LA VOZ DE JUAN GABRIEL

Amazon Music se une a la celebración por los 50 años de carrera de Juan Gabriel, la compañía lanzó una playlist "Raíces Juan Gabriel", con 50 temas que recorren el legado musical de "El Divo de Juárez".

Entre ellas destacan las 5 canciones más escuchadas de Juan Gabriel en Amazon Music a nivel mundial desde el 2018, como: "Abrázame muy fuerte", "La farsante", "Hasta que te conocí", "Siempre en mi mente" y "Yo te recuerdo".

En la lista también destacan: "¿Por qué me haces llorar?", "Se me olvidó otra vez", "Ya lo sé que tú te vas", "Cosas de enamorados", "Yo no nací para amar", "He venido a pedirte perdón", "No discutamos", "La frontera", entre otros.

Por si fuera poco, por tiempo limitado en Amazon Music el público y los fans de Juan Gabriel podrán pedirle a Alexa su horóscopo con la voz del cantante.

Con solo decir: "Alexa, abre horóscopos de JuanGa", la asistente virtual te dará información sobre tu signo zodiacal.

REEDICIÓN DEL DISCO "EL ALMA JOVEN" Y UN BOXSET

Sony Music México celebra los 50 años de carrera de Juan Gabriel, la compañía discográfica reeditará el disco "El Alma Joven" y lanzará una colección de los temas icónicos de Juan Gabriel en un boxset a finales de 2021, titulado "50 años de ser El Divo de Juárez".

LANZAMIENTO DEL VIDEO "NO TENGO DINERO"

El nuevo video oficial de "No tengo dinero", se estrenó el pasado 18 de agosto, el clip forma parte de los 50 años de carrera de Juan Gabriel.

En colaboración con el Estate de Juan Gabriel y Sony Music México, el video está inspirado en la letra que cuenta una historia en la cual todos nos hemos identificado: En algún momento de nuestras vidas tenemos que poner la mejor cara a las peores situaciones. El icónico tema, con un mensaje que habla a cada generación, fue el primero de múltiples canciones de éxito de Juan Gabriel.

TEMA INÉDITO DE JUAN GABRIEL Y DIEGO VERDAGUER "EL SOL YA SALIÓ"

Diego Verdaguer le rinde un merecido homenaje a su amigo Juan Gabriel, el cantante reveló a la agencia EFE, la canción que coescribieron "El sol ya salió".

(El tema) es un homenaje a la intención noble que yo conocí de Juan Gabriel (Alberto Aguilera), la gente conoce sus canciones y otras cosas de él, pero no todos saben su intención de ayudar a los demás, relata Verdaguer en entrevista con EFE.

"'El sol ya salió', nace un nuevo día, la tierra otra vez invita a la paz", canta Verdaguer en la primera estrofa de la canción que busca dar un mensaje esperanzador y que será estrenada el 27 de agosto, un día antes del quinto aniversario luctuoso del autor de "Amor eterno".

Según el músico argentino, la canción tiene al menos 8 años desde que fue escrita por ambos de forma muy casual en una reunión.

Yo tenía una computadora, agarré mi guitarra y empecé a tocar, Alberto estaba ahí y yo dije 'el sol ya salió', él siguió cantando y ahí empezamos, fue un momento. A él le gustó, agarró una papeleta, escribió unas palabras, pero yo lo grabé, menciona Diego.

Aunque después no hubo planes para hacer algo juntos con la canción, en el 2016, durante el homenaje que recibió Juan Gabriel en Bellas Artes por su muerte el 28 de agosto de ese año, Diego anunció que tenía un tema inédito escrito por ambos, pero hasta ahora no había encontrado una salida adecuada para la canción.

Creí que era un buen momento para hacerlo por esta pandemia extendida, con todo lo que sucede con la vacunación, lo que pasa en Afganistán con las mujeres, lo que pasa en Cuba, en México, el mundo está de cabeza, afirma Verdaguer.

El tema fue producido y musicalizado en gran parte por Gustavo Farías, productor que trabajó con Juan Gabriel en la última etapa de su carrera. También tiene una participación la cantante y esposa de Verdaguer, Amanda Miguel, quien colaboró para la canción con su piano.

Tanto Farías como Amanda forman parte del video que se grabó en Los Ángeles, así como su hija, Ana Victoria, quien se encuentra embarazada de ocho meses.

HOMENAJE EN EL PASO, TEXAS

El Departamento de Parques y Recreación de el Paso, Texas, realizará un concierto gratuito para rendirle un merecido homenaje a Juan Gabriel.

El 28 de agosto en el Cleveland Square Park se presentará Aarón Palacios, imitador de Juan Gabriel, además, de las actuaciones de Siluetas Band, debido a la pandemia de covid-19, los asistentes deberán usar mascarillas y llevar su propia silla para disfrutar del evento.

MÚSICA NUEVA, BIOSERIE, MUSEO Y OBRA DE TEATRO

En 2022, saldrán a la luz nuevas canciones que dejó grabadas Juan Gabriel, así lo dio a conocer el abogado Guillermo Pous.

Los planes han avanzado muchísimo con la disquera y editora para anunciar, inicialmente, los dos discos que quedaron pendientes y que el propio don Alberto tenía sobre su escritorio, explicó Guillermo Pous a un diario de circulación nacional.

Guillermo Pous destacó que planean una nueva producción para la continuación de la bioserie "Hasta que te conocí", retomarán los planes del museo y una obra de teatro estilo circense con música de Juan Gabriel.

En el marco del quinto aniversario luctuoso de Juan Gabriel se planean algunos eventos que realizará la familia en Ciudad Juárez.

Todos estos festejos son oficiales, son los que llevan a cabo en Ciudad Juárez por parte de los clubes de fans oficiales, coordinados por la maestra Alejandra Vargas.

SERENATA VIRTUAL Y MISA

"Cántale Amor Eterno a Juan Gabriel ", es otra de las dinámicas dedicas a Juan Gabriel, la convocatoria invita a los seguidores a grabar un video cantando un fragmento de la canción "Amor eterno".

Al medio día de este este sábado 28 de agosto se transmitirá una misa virtual en honor de Juan Gabriel.

A las 21:00 horas, se transmitirá una serenata que se llevará a cabo desde la casa de "El Divo de Juárez".

(Ann Ventura)