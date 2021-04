Siguen los problemas para Pablo Lyle, interponen nueva demanda por homicidio

Siguen los problemas para Pablo Lyle, in...

Pablo Lyle no logra terminar con sus problemas legales, el actor de "Mirreyes vs Godinez" enfrenta una nueva demanda (FOTO TOMADA DE IG: @pablolyle)

Siguen los problemas para Pablo Lyle, desde que el actor fue denunciado y sometido a proceso legal en Miami por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, no ha podido tomarse un respiro de la corte; ahora enfrenta una nueva demanda.

Mientras que el actor de "Mirreyes vs Godínez" espera a que llegue la fecha del juicio en el que una corte criminal de Miami lo juzgará por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández Pérez, se ha revelado que el actor y su cuñado Lucas Delfino fueron demandados civilmente por Juan Ricardo Hernández Hernández, hijo del hoy occiso.

Durante una emisión del programa "Ventaneando" se dio a conocer que Juan Ricardo, hijo de la víctima, exige una compensación económica arriba de los 100 mil dólares por los daños causados a su padre y familia, entre los que destacan: gran dolor por la violenta y publicitada muerte de su padre, además que han tenido que solventar gastos médicos y funerales, escenario que los llevó a perder los ahorros de su vida.

De la misma manera, en el programa de espectáculos se informó que los abogados Lyle y su cuñado no serán los mismos que están defendiendo al actor del señalamiento de homicidio involuntario.

De acuerdo con el programa de YouTube, "Chisme No Like", el seguro del coche en el que viajaban y del que estaban pagando una "renta", no cubre este tipo de demandas, por lo que se desconoce cómo podrían pagar esta cantidad.

¿CUÁL ES EL PROBLEMA CON PABLO LYLE?

En marzo del 2019, el actor emprendía un viaje de Miami a la Ciudad de México, pero en su camino al aeropuerto tuvieron un conflicto vehicular que terminó en un enfrentamiento a golpes Pablo Lyle y el señor de 63 años, Juan Ricardo Hernández.

Tras el encontronazo, el sujeto cayó al piso y su cabeza chocó contra el pavimento. A la postre, Hernández Pérez perdió la vida a causa de una lesión cerebral.

(Aline Núñez)