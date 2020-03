Silvia Pinal aclara su estado de salud ¿Padece Alzheimer?

Pues he estado en mi casa, si, no es la idea, pero no he salido para ningún lado. Estoy en mi recámara, estoy en mi sala, las cosas que necesito usar, las uso. Estoy con cuidado nada más. Yo me encuentro bien, estoy bien, estoy en mi casa viendo qué hago y si salgo a la calle, salgo con el cuidado que tengo que salir porque ahorita está muy raro todo.